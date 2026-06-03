COMPUTEX 2026 台北國際電腦展昨（2）日開幕，為了替活動造勢，主辦單位之一的台北市電腦公會，晚間10點於信義計畫區上空舉行「2026 COMPUTEX × InnoVEX 台北科技城市無人機展演」，現場畫面震撼人心，台北101董事長賈永婕感性地說：「我們一次次用實力證明即使是小小的島嶼，也能在世界舞台發出耀眼光芒。」
無人機信義區上空排成台灣意象 現場畫面太壯觀
今晚，賈永婕在粉專分享台北科技城市無人機展演的現場照片，可見千架無人機空中編隊呈現出晶片、機器人、台灣島嶼、熊讚、台北101等台灣意象圖騰，將整座台北市瞬間變身科幻電影場景，畫面相當壯觀。
無人機秀不只是燈光秀 賈永婕：更是激勵人心的力量
賈永婕寫下：「當無人機點亮台北的夜空，那不只是一場燈光秀，更是一股激勵人心的力量。台灣，是全球AI產業的重要推手，也是世界先進晶片技術的核心重鎮。我們一次次用實力證明即使是小小的島嶼，也能在世界舞台發出耀眼光芒。我們有理由為台灣感到驕傲，更有責任攜手向前。」
貼文發布後，大批網友湧入留言大讚：「超級令人感動的畫面」、「還好昨晚賈董直播才知道有無人機表演」、「這不只是科技的展現，更是最踏實的身心療癒，在這個充滿機會的AI時代，每個人在各自的崗位上專注努力，就像這無人機群一樣，聚在一起就能發出驚人的光芒」、「台灣值得被看見！」
資料來源：賈永婕的跑跳人生臉書
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今晚，賈永婕在粉專分享台北科技城市無人機展演的現場照片，可見千架無人機空中編隊呈現出晶片、機器人、台灣島嶼、熊讚、台北101等台灣意象圖騰，將整座台北市瞬間變身科幻電影場景，畫面相當壯觀。
賈永婕寫下：「當無人機點亮台北的夜空，那不只是一場燈光秀，更是一股激勵人心的力量。台灣，是全球AI產業的重要推手，也是世界先進晶片技術的核心重鎮。我們一次次用實力證明即使是小小的島嶼，也能在世界舞台發出耀眼光芒。我們有理由為台灣感到驕傲，更有責任攜手向前。」
貼文發布後，大批網友湧入留言大讚：「超級令人感動的畫面」、「還好昨晚賈董直播才知道有無人機表演」、「這不只是科技的展現，更是最踏實的身心療癒，在這個充滿機會的AI時代，每個人在各自的崗位上專注努力，就像這無人機群一樣，聚在一起就能發出驚人的光芒」、「台灣值得被看見！」