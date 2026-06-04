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1. 萬能瑞士刀：哈特（Josh Hart）｜紐約尼克

2.頂級3D冷血刺客：麥克布萊德（Miles McBride）｜紐約尼克

▲麥克布萊德（Miles McBride）今年季後賽的外線手感熱到發燙，曾在首輪淘汰76人時單場三分9投7中。（圖／路透／達志影像）

3. 微波爐射手：沙米特

（Landry Shamet）｜紐約尼克

▲紐約尼克替補射手沙米特（Landry Shamet）扮演「板凳暴徒」，單場轟下15分，比76人全隊板凳合計的11分還要多，幫助尼克以108：94擊敗76人，系列賽取得3比0的絕對聽牌優勢。（圖／美聯社／達志影像）

4. 最強第五人：尚帕尼（Julian Champagnie）｜聖城馬刺

▲76人當年為了讓「最強白人扣將」麥克朗（Mac McClung）代表球隊參加灌籃大賽，竟放棄了現今馬刺隊的先發射手尚帕尼（Julian Champagnie）。（圖／美聯社／達志影像）

5. 禁區守護神替補：柯奈特（Luke Kornet）｜聖城馬刺

▲馬刺長人科爾內特（Luke Kornet）或許才是真正的奪冠隱藏密碼。五年之內，他已經三次打進NBA總決賽。（圖／美聯社／達志影像）

超級巨星固然決定了一支球隊的上限，但綠葉球員才是強權爭冠的真正命脈。在當今的聯盟中，即使是天賦最頂尖的球星，也幾乎不可能單槍匹馬贏下比賽，或獨自將球隊強行拖進爭冠行列。球隊中有人得去做髒活，甚至是在進攻端連續幾分鐘觸不到球的情況下，依然專注於拉開空間。這些甘願隱身於聚光燈後的球員，往往能在關鍵戰役中左右勝負。隨著總冠軍賽即將開打，《NOWnews》為讀者解析兩隊陣中，最可能用一記冷箭或關鍵防守改變歷史的5位奇兵。哈特堪稱全聯盟最完美的全能工具人。不論是被拉上先發還是退居替補；不論是每回合不知疲倦地為隊友單擋掩護，還是站在底角將對手的中鋒拉出禁區，他都能完美勝任。在同一個防守回合中，你甚至能看到他先擔任第一線的持球防守者，隨即又化身補位協防者。雖然身高僅6呎5吋（約196公分），但當唐斯（Karl-Anthony Towns））在場上時，哈特實質上承擔了尼克隊的「矮中鋒」職責，在今年季後賽場均能狂抓近9個籃板。當他的外線手感火熱時，能交出亮眼的得分數據；即使手感冰冷，他也能用其他方式填滿數據欄。總冠軍系列賽即將開打，馬刺勢必會放掉這名先發陣容中外線威脅最弱的點，屆時哈特能否在關鍵時刻懲罰對手，將是尼克的贏球關鍵之一。麥克布萊德是尼克後場的超強板凳暴徒。他擁有優異的一對一防守能力，能完美與布朗森搭配，預計將在總冠軍賽中大量對位馬刺隊的福克斯或瓦賽爾（Devin Vassell）。麥克布萊德今年季後賽的外線手感熱到發燙，曾在首輪淘汰76人時單場三分9投7中。面對馬刺高大且具備運動能力的後場，他的上場時間可能會受到防守對位體型的考驗，但如果馬刺在防守端全面傾斜、放空哈特並包夾布朗森，麥克布萊德勢必會獲得大量空檔，成為板凳席上最恐怖的三分冷箭。沙米特在尼克陣中的定位非常極端：他只負責投三分，甚至有可能在總冠軍賽中遭到棄用。然而，尼克今年能一路殺進決賽，沙米特多次扮演了「救火隊」的角色。東區決賽第一戰，尼克一度落後高達20分，他在第四節剩下9分鐘時被派上場，隨即三分球3投3中吹響反攻號角，自此留在場上直到完成史詩級逆轉；隨後兩戰他分別繳出5投4中與4投4中的百發百中神蹟。沙米特不需要上場砍下30分，但他能在手感冰冷時隨插即用、飆進關鍵三分的能力，隨時可能成為改變總冠軍賽勝負的X因子。在西區決賽搶七大戰對陣雷霆的生死戰中，尚帕尼單場轟進6顆三分球，以一己之力射穿對手，讓全聯盟見識到了他改變戰局的能力。身為當年選秀的落選秀，尚帕尼曾慘被費城76人裁掉，如今他卻站在總冠軍賽的舞台上，與高順位樂透區的天才們並肩作戰。尚帕尼是典型爭冠球隊不可或缺的藍領。他不需要去防守對方最強的得分手，也不需要在進攻端執行複雜的擋拆持球，但他打法沉穩、不貪功且極少犯錯。作為馬刺輪替陣容中第二穩定的射手，他所提供的外線牽制力，將是決定文班亞馬在禁區能否獲得足夠空間的關鍵。身為文班亞馬唯一的純中鋒替補，柯奈特幾乎背負全隊最沉重的壓力。當文班亞馬下場休息的10多分鐘內，柯奈特必須確保馬刺的禁區防線與籃板不會雪崩式潰敗。雖然在西區決賽前幾場打得相當掙扎，但他在G6與G7及時覺醒，更在搶七大戰中賞了對手一記精彩絕倫的追魂鍋，成為馬刺晉級的功臣之一。總冠軍賽上面對尼克，柯奈特的挑戰將更加巨大。他不僅會被尼克成熟的擋拆體系點名單打，還必須在禁區與尼克巨塔羅賓森（Mitchell Robinson）血戰。與其他綠葉不同的是，定義柯奈特價值的往往不是他的上限，而是他的下限。馬刺在「無文班亞馬時間」會不會成為瞬間崩盤，答案全在柯奈特身上。