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信驊今年營運動能持續升溫，董事長林鴻明今（3）日表示，受惠客戶需求強勁，今年業績可望逐季走高，下半年表現將優於上半年，且第三季可望優於第二季，第四季再優於第三季。林鴻明在COMPUTEX展位受訪時指出，代理人工智慧應用興起後，傳統伺服器需求也跟著升溫，實際狀況比原先預期更好。目前影響下半年與明年營運的關鍵，已不在需求端，而是供應能否跟上，因此信驊已新增一家封裝廠供應商，以支應客戶訂單。展望明年，林鴻明看好信驊仍有成長空間，主要來自出貨量增加，以及產品世代交替效應。新一代產品AST2700出貨量可望快速放大，且單價明顯高於AST2600，將成為推升明年營運的重要動能。不過，由於供應商議價能力較強，封測供應商今年初已調整售價，信驊要維持毛利率會有挑戰，但團隊仍會努力守住獲利表現。針對信驊股價，林鴻明表示，原先只希望能突破大立光過去創下的台股歷史高價紀錄，沒想到後續快速攀升，為改善流動性，信驊每年會以資本公積發放股票股利、擴大股本，但目前不考慮股票分割。他認為，高股價對台股有正面效果，也會讓市場覺得其他股票相對便宜。信驊歷史高點是19510元，3日股價開高走低，終場下跌0.64%，收在17980元。