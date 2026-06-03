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6 月 3 日今彩 539 頭獎開出店家一覽

台北市內湖區康寧路一段157之1號1樓－金發達彩券行

台北市士林區社子街19號1樓－宏億彩券行

台北市中正區牯嶺街13之1號－富貴榮華彩券行

台北市萬華區桂林路1號1樓－豐財商號

台中市沙鹿區屏西路27號1樓－昇來興彩券行（2注）

雲林縣大埤鄉南和村南門街34號1樓－豐盛彩券行

▲今彩 539 每期頭獎總獎金上限為 2,400 萬元，若同一期頭獎中獎注數超過 3 注，頭獎獎金就必須依注數均分。（圖／記者潘毅攝）

為什麼頭獎拿不到 800 萬？今彩 539 頭獎有上限

財神爺發威了！今（3）日開獎的第 115000135 期今彩 539，獎號開出。台灣彩券公司晚間 10 點公布派彩結果，頭獎一共有 7 注中獎！中獎彩券行分別位於台北市、台中市以及雲林縣。本期頭獎全台共開出 7 注，其中台中市沙鹿區的「昇來興彩券行」更是一口氣開出 2 注，堪稱今晚最旺財神寶地。詳細中獎店家如下：由於今彩 539 每期頭獎總獎金上限為 2,400 萬元，若同一期頭獎中獎注數超過 3 注，頭獎獎金就必須依注數均分。今晚因一次出現 7 注中獎，觸發了總獎金上限機制，因此 2,400 萬元經平分後，每注獎金為新台幣 342 萬 8,571 元。