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▲整個東京平均生不到1個孩子！日本少子化比政府預測早15年爆炸（圖／美聯社／達志影像）

日本少子化危機正以超乎預期的速度惡化。日本厚生勞動省3日公布2025年人口動態統計，去年全國出生人數僅67萬1236人，年減2.2%，不僅是自1899年有統計以來連續第10年創新低，更比官方原先預估的時間點整整提早了將近15年。在總生育率方面，日本去年跌至1.14，刷新1947年開始統計以來的最低紀錄，連續10年下滑。其中全國生育率最低的是東京，僅0.96，連續3年跌破「1」的門檻，意味著東京平均每位女性一生生育不到一個孩子。不過數據中也出現一絲曙光——東京今年與前一年持平，是近9年來首度止跌；全國共13個縣的生育率出現微幅回升，生育率最高的沖繩縣達1.52，呈現出明顯的「西高東低」地域差異。日本國立社會保障暨人口問題研究所3年前曾預測，出生人數要到2040年才會跌至67萬大關，如今2025年就已提前到達，少子化進程之快令各界震驚。即使死亡人數去年出現時隔5年的首次下降，降至158萬9489人，出生與死亡之間的「人口自然減少」仍高達91萬8253人，日本已連續第19年呈現人口自然遞減。結婚方面則有微幅好消息，去年結婚件數48萬9119對，較前一年增加4027對，連續2年成長；離婚件數則同步減少至17萬9068對。面對嚴峻數據，厚生勞動省坦言：「雖然出生人數減少幅度略有放緩，但少子化無法踩下煞車的狀況依舊嚴峻。」日本政府近期動作頻頻，首相高市早苗去年11月成立「人口戰略本部」，今年5月通過的健康保險法修正案更納入分娩費用免費化制度，預計2028年正式上路。然而分析指出，在中東局勢惡化、物價持續上漲的背景下，年輕世代的生活壓力有增無減，能否真正扭轉少子化趨勢，仍是一大問號。日本的困境，對台灣人來說一點也不陌生——甚至更加嚴峻。台灣總生育率長年在全球敬陪末座，2024年僅約0.87，遠低於日本的1.14。高房價、低薪資、育兒成本高居不下，讓越來越多台灣年輕人選擇不婚不生。日本已在少子化的道路上走了數十年，政策成效有限的前車之鑑，或許正是台灣最值得借鏡的一面鏡子。