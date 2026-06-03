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中華女子足球國家代表隊今（3）日啟程前往關島，備戰即將到來的東亞盃資格賽，這也是比利時籍新主帥德維爾德（Patrick De Wilde）執掌兵符後的首戰。然而，球員在機場出發時卻發現隨行團隊中「既沒有專職翻譯、也沒隨隊隊醫」，引發軒然大波。台灣女子足球員工會（以下簡稱女足工會）隨即在臉書發布聲明痛批中華民國足球協會（以下簡稱足協）「行政失能」，讓選手隻身在國外承擔極大健康風險。對此，足協深夜緊急發布聲明澄清，強調是受限於大會名額限制，醫療部分已與大會對接，將由當地專業醫師全程支援。對於國家隊在成人級正式國際賽中罕見地「不派隊醫」，女足工會今日透過完整聲明表達不滿。工會特別指出，隊醫與功能性的運動科學人員不同，是選手隻身在國外征戰時，面對傷病風險最核心的安心來源。工會舉出過往血淋淋的案例，包含2019年男足國腳陳毅維在科威特骨折、2022年女足藍昱潔在日本東亞盃骨折受傷後的緊急後送，以及近期蔡明容在亞洲盃賽前的受傷處置。工會直言，在充滿肢體碰撞的戰場上，一旦缺乏隨隊隊醫，選手身處陌生國家且語言不通，第一時間必須承擔極大且不必要的生涯風險。此外，工會更將矛頭對準足協長期累積的誠信危機，細數女足亞洲盃結束後，球隊至今仍無全職管理與專職翻譯，原先承諾的還款時間不斷遞延，甚至未依會議決議提供明細，導致球員根本無從查證。工會認為，足協種種敷衍與失信的作為，不僅讓球迷再度失望，更是對政府新成立運動部後、強調強化照顧選手政策的直接挑釁。工會呼籲運動部應正視體育署時期起對足協的長期縱容，並針對監察院提出的監督不妥調查報告採取實質行動，別再讓運動員為足協的不作為承擔後果。面對女足工會與輿論的強烈質疑，中華足協於今日深夜緊急發布聲明做出澄清，強調後勤配置是因應客觀規則所做出的最精簡且高效的調整。針對教練團缺乏專職翻譯的部分，足協解釋本次東亞盃受限於大會競賽規程，每支球隊僅能登錄7名隊職員。足協在名額有限的情況下必須優先確保教練團與戰力的完整，因此雖然沒有編列專職翻譯，但隨隊的管理與助理教練皆具備優異的語言溝通能力，且在國內集訓期間就已經建立流暢的溝通機制，未來也會持續因應賽事實際需求動態調整。至於各界最關心的隊醫缺失問題，足協則澄清，在球隊出發前就已經與東亞足協進行密切溝通。大會已正式確認，將會在比賽日指派關島當地的專業醫師，全程支援我國女足代表隊的醫療與應變流程，同時代表隊第一線的隨隊防護員也會全程待命，足協代表也在賽前技術會議上與大會隊醫碰面確認流程。足協承諾，未來若賽事主辦方沒有主動提供這類醫療資源，足協定會設法克服名額限制，優先編列隨隊隊醫同行。