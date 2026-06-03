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民眾黨選舉決策委員會表示今（3）日因整體選戰布局，決議不徵召2026彰化縣長候選人，宣告前立委蔡壁如參選夢碎，蔡壁如聲明尊重但深感遺憾，並強調絕不退黨；對此創黨黨員朱蕙蓉在臉書開砲，痛批黨內既不講情理，制度更淪為對特定人的滾動式羞辱，呼籲蔡壁如千萬別當愚忠的犧牲品。朱蕙蓉怒轟，現在的民眾黨既沒了理，連所謂的法與制度都成了枷鎖，諷刺這場決策根本是躲在冷氣房的算計者在操控，讓一個號稱有制度的小黨，演變成地方黨部指揮中央，遇到蔡壁如就因人設事的荒謬景象。她回顧蔡壁如從台大重症病房、北市府到隻身前往台中開疆闢土的過往，盛讚她從來就是個不計毀譽的勇者。心疼好友的朱蕙蓉公開質問黨主席黃國昌：「你到底在怕什麼？怕真正有陸戰實力的人威脅到空戰神話？」、「柯文哲你到底在吃味什麼？是不是瞧不起護專畢業的護理師？」她強調，蔡壁如不是傀儡，不該被綁手綁腳，支持她的任何決定，但絕不希望看到她因為惜情，而成為令人哀怨的愚忠者。