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▲拍攝狗狗不一定要急著靠近，可善用望遠焦段與環境構圖，記錄毛孩最自然的姿態。。（圖／三牲工作室提供）

由遠到近、由低到高

善用手機變焦

人像模式聚焦

▲拍攝時可透過2x、4x甚至更遠焦段拉近畫面。（圖／三牲工作室提供）

不少飼主想替家中毛孩拍出可愛又自然的照片，第一個反應往往是把手機靠近一點、再靠近一點，但對狗狗來說，過於急促的靠近反而可能帶來壓力。寵物攝影的三牲工作室分享，想拍出毛孩最真實的神情，關鍵是用舒服的距離，讓狗狗慢慢放下戒心，三牲工作室近日攜手社團法人台灣愛克特動物重生救援協會，走入收容所，以iPhone 17 Pro替正在等待領養的狗狗拍攝一系列影像。由於收容所中的狗狗多半對陌生環境與鏡頭保持警戒，拍攝時更需要掌握節奏，不能一開始就急著貼近。三牲工作室建議，拍攝毛孩可以從「由遠到近、由低到高」開始。拍攝者可先蹲低身體，維持與狗狗視線相近的高度，並保持一定距離觀察牠的狀態，等狗狗逐漸放鬆後，再慢慢縮短距離或變換角度，降低毛孩緊張感，也更容易捕捉到自然互動的瞬間。除了拍攝距離，善用手機變焦也是重要技巧，三牲工作室表示，iPhone 17 Pro在變焦彈性與望遠端表現更完整，拍攝時可透過2x、4x甚至更遠焦段拉近畫面，不需要一直往狗狗身邊靠近。這樣不只可以避免廣角太近造成鼻子、頭部或身體比例變形，也能減少背景雜物入鏡，讓畫面更乾淨、主角更明確。三牲工作室也分享，拍攝全程搭配人像模式，透過背景自然虛化，無論狗狗是在觀察環境、坐下、趴著，或與人互動，都能讓視覺焦點集中在牠的神情上。