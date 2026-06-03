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台北醫大白色球衣非常顯目，在「2026國泰青年節高中暨大專3x3籃球」比賽中，你很難不注意這支球隊。北醫大四名醫學系和牙醫系籃球高手組隊「留以政好帥」，順利打進6月6日在台北實踐大學體育館舉行全國總決賽。今年在UBA大專籃球一般組單場轟進42分前鋒陳柏廷非常低調，「我們只是一群愛打籃球的學生，利用課餘時間打球競爭，在念書、訓練、比賽之外找外頭公開比賽打，我們很享受這種競爭。」生活功課第一，籃球第二，享樂第三，這是他們對自我的要求。北區預賽球隊另一主力牙醫系187公分前鋒林睿晨正好參加國考，沒能出賽，但三人出賽「留以政好帥」還是憑著傲人實力晉級全國賽。林睿晨剛在「北醫籃球聯盟」TMUBA締造單場47分，單節命中八記三分球，單場砍進12個三分球聯盟最新紀錄。TMUBA是他們共同好友奧立佛創辦的大學系籃聯盟，開辦第一季有八隊參賽，利用課餘時間辦比賽打比賽享受快樂。奧立佛自己也是籃球自媒體，自認是「真的很斜的醫學生」，對台灣籃球發展觀察有無比熱情和投入。奧立佛自封「奧立佛Oliver.basketball｜斜槓醫學生」。今年即將進入聯盟第二季，北醫籃球聯盟正在號召更多大學籃球同好加入。這群台北醫大籃球高材生，籃球是他們生活最重要聯結，透過籃球、比賽、競爭、互動，展現他們不簡單的一面，既會念書又能打球，更是高手中高手。北醫出賽還有另一個溫暖故事，可愛的球隊經理全程拍照紀錄，負責大小行政庶務，羨煞所有參賽球隊。