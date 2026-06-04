我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅洋投銳力獅前役對中信兄弟主投7.2局無失分，加上前一次交手，共累積13.2局無失分。（圖／統一獅提供,2026.6.3）

中華職棒中信兄弟昨（3）日以0：2遭統一7-ELEVEn獅完封，王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）主投6局失1分，繳出本季第9場優質先發，但「悲情」體質未改變，最終吞下本季第7敗，上半季還沒打完，羅戈已追平去年的敗場數，再度並列聯盟敗投王。攤開前役打擊數據，兄弟打線完全被獅隊銳力獅（Denyi Reyes）壓制；銳力獅前2戰投球狀態不理想，前役碰上兄弟卻回穩，累積13.2局無失分的對戰數據，有望成為新一代「兄弟殺手」。羅戈前役狀況不算太差，6局投球中有3局演出3上3下，最大危機是2局上與4局上，2局上羅戈在一出局後對潘傑楷投出觸身球，隨後盜上二壘，兩出局後偏高失投球被張翔逮中，形成一支深遠的二壘安打，羅戈率先失分，也是他前役唯一失的1分。最終羅戈前役投滿6局，共用98球，僅被敲出2安，送出3次三振、3次四死球，僅失掉1分為個人自責分，賽後防禦率下修至3.00。這是羅戈本季11場先發中的第9次優質先發，但仍未獲得打線奧援，最終吞下本季第7敗，上半季還沒打完，羅戈已追平去年的敗場數，再度與樂天桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler）並列敗投王。由於兄弟前役遭完封，羅戈援護率自然會下修，66局投球中，兄弟打線僅幫羅戈打下9分，援護率1.23，仍是全聯盟最低，排名第2的布雷克為1.56（57.2局、10分）、第3的艾菩樂為1.93（56局、12分）。攤開前役的打擊數據，雙方都僅敲出4安，兄弟全場受限於獅隊先發投手銳力獅的壓制，只有2局下有2次得點圈機會，但張志豪遭到三振、林瑞鈞滾地球出局，在那之後7個半局，兄弟打線僅靠著2安、2保送上壘，且都停留在一壘，未能進佔二壘得點圈。獅隊打線得點圈把握度也不理想，全場出現7次得點圈機會，僅1支安打，得點圈打擊率1成43，而那一安就是2局上張翔的二壘安打，替獅隊先馳得點，嚴格來說，雙方打線的表現都不如投手群來的理想。不過有一點值得注意，銳力獅前2場先發面對富邦悍將、樂天桃猿都出現大量失分的情況，顯示出投球內容被打者掌握，但前役交手兄弟打線，銳力獅又展現出穩定的投球內容，累積13.2局無失分的對戰數據，有望成為新一代「兄弟殺手」。