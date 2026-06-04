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▲楊寶玲（左）年近60，看來比實際年紀小了20歲，她和賈思樂（右）交情好，不時會同框合照。（圖／翻攝自 IG@louiecastro1818）

▲楊寶玲（如圖）曾在春節賀歲大片《飛龍猛將》扮演女主角。（圖／翻攝自HKMDB）

▲楊寶玲（右起）、賈思樂、現任老公Gavin同框展現良好情誼，她的凍齡美貌受到網友讚嘆。（圖／翻攝自 IG@louiecastro1818）

備受關注的香港小姐選美，今年才進行完首輪面試，已又引發熱烈討論，不少觀眾更懷念起曾經在選拔中脫穎而出的港姐，其中1987年的第一名楊寶玲，面臨的對手包括「電眼美人」李美鳳、後來在大銀幕成為性感女神的邱淑貞等，實力頗為突出，更曾經來台灣參加環球小姐選美得到第5名，是例來港姐優勝者參加國際選美的最佳成績。她今年59歲，外表依然凍齡，美麗如昔。香港小姐選美雖然是當地民眾最有參與感，卻因為主辦單位TVB一向會簽下前幾名的港姐作為力捧的新秀藝人，也會引起華人區觀眾的討論。1987的選拔今日看來頗值得一提，因為邱淑貞、李美鳳、林穎嫻等曾在大小銀幕受到力捧的美女，都是參賽者，而最終拿下冠軍的楊寶玲，後來又參選世界小姐、環球小姐，為港姐參加國際選美拿到史上最好的成績，讓她成為港姐歷史上的傳奇之一。當年楊寶玲在李美鳳、邱淑貞等強勁對手包圍下，原先不算特別受到看好，但邱淑貞後來爆出「被稱整過容」的風波，就算再三否認，最後仍被勸退、提前離開。而李美鳳一路呼聲極高，最後卻是雍容、大氣的楊寶玲戴上后冠，並且代表香港參加世界小姐、環球小姐的角逐。那一屆選拔之後，邱淑貞與第3名的林穎嫻都被TVB力捧，和郭富城等人名列「銀河十星」，楊寶玲與李美鳳則得意大銀幕，片約不斷。楊寶玲除了與成龍、洪金寶、元彪等一起主演過賀歲片《飛龍猛將》外，還曾於1988年來台參加環球小姐選美。當年為了產生地主國代表，停辦22年的中姐選美再度恢復，成為全台民眾強烈關注的焦點，最後選出的3位冠軍中，胡翡翠代表留在台灣角逐環球小姐，那一年前5名有4位來自亞洲，只有第3名是墨西哥小姐，冠亞軍分別是泰國、南韓小姐，第4、5名則是日本與香港的代表，但對台灣觀眾來說，自然是已經主演電影的楊寶玲最為熟悉。雖然成為港姐冠軍中參加國際選美成績最強的代表，楊寶玲在娛樂界反而沒有太久，她後來曾與音樂人陳容森、美籍華人黃延年分別有段婚姻，和後者還生了個兒子，但都離異收場，最後她與外籍初戀男友Gavin結婚，得到幸福，近年來和賈思樂等娛樂界好友合照，讓外界見到她年近耳順看來卻像是比實際歲數小了20歲，保養相當好。有網友評論當屆的港姐選拔，認為是史上美女最多的一屆，參賽者中楊寶玲、李美鳳、關秀媚都曾在大銀幕上頗為搶手，邱淑貞更登上一線大牌的寶座。而林穎嫻、張鳳妮則曾得意小螢幕，也沒有被埋沒。有人稱李美鳳的電眼魅力雖然強，但楊寶玲本人比鏡頭下更好看，加上氣質出眾，搶下冠軍絕非毫無道理。