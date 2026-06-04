我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗及中東緊張局勢再升溫，因擔心美伊衝突將推高通膨，加上國際油價和美國公債殖利率攀升，美股結束連續9天收漲的勢頭，主要指數3日幾乎全收黑，其中道瓊工業指數更下滑620點。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管美國總統川普（Donald Trump）週三宣稱，伊朗已同意不擁有核武，還說若事情進展順利，他很可能會在某個時候與伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）碰面，但在他發表上述言論前，中東衝突日益緊張，從而推高了油價。週三，西德州原油（WTI）期貨上漲2.41%，收在每桶96.02美元；布蘭特原油期貨亦上漲1.89%，收在每桶97.81美元。除了油價，美國公債殖利率也隨之上升，10年期公債殖利率的升幅尤為顯著。美股部分，3日收盤，道瓊工業指數重挫620.72點或1.21%，收50687.07點；標普500指數下跌56.10點或0.74%，收7553.68點；那斯達克指數挫低239.92點或0.89%，收26853.98點；惟費城半導體指數上漲190.69點或1.39%，收13916.96點。至於焦點個股，報導指出，AI相關股票的下跌也拖累了整體市場。輝達、戴爾科技跌幅均超過3%，甲骨文下跌近6%，微軟股價亦下滑了3%。