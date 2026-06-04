美國聯邦眾議院當地時間週三通過一項決議，限制總統川普（Donald Trump）在伊朗的戰爭權力，被認為是美國立法機構，對川普及其處理衝突方式的一次重大譴責。
綜合《CNN》、《美聯社》報導，此次投票以215票贊成，208票反對通過，甚至有少數共和黨人與民主黨人聯手，盼結束這場為期3個月的衝突，可以說伊朗戰爭已經重塑了美國國內外的政治格局。
提出該決議的美國聯邦眾議院外交事務委員會資深成員、紐約州民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）表示，他認為眾議院議長強生（Mike Johnson）一直在拖延該案進入投票，但許多共和黨議員都已經開始在家鄉、選區感受到壓力，因為選民會抱怨食品價格、汽油價格上漲等民生通膨的問題。
米克斯並透露，強生本人其實也有感受到壓力，但仍試圖替總統掩蓋真相、掩蓋美國民眾日益高漲的反戰情緒，只是他能替川普掩蓋的時間很快就要結束了。
強生在週三的投票進行前，確實曾為川普發起伊朗戰爭的權力辯護，警告若是提案通過，可能會對美伊談判產生非常負面的影響，直言在這節骨眼上剝奪政府的談判能力，是非常危險的，只會削弱美國的地位，削弱美國在當前局勢下，針對和平進行談判的籌碼。
強生強調，美國在伊朗的所有目標都是非常明確的，基本上也都已經實現，在川普努力達成和平協議的關鍵時刻，必須給他留出餘地，現在通過戰爭權力決議非常不合時宜，對國家來說非常危險。
不過美媒也提醒，眾議院通過的戰爭權力決議並不會讓戰爭立即停止，但它提供一個象徵性的步驟，防止華府採取進一步軍事行動，接下來將提交參議院，未來走向尚不明朗，亦不排除川普動用權力否決的可能性。
然而，這對川普政府確實是一個訊號，尤其參議院上個月才推進一項決議案，要求川普獲得國會授權，否則必須結束對伊朗的戰爭，並以50票贊成 vs. 47票反對，通過程序性表決，惟參議院尚未進行最終投票。
川普稱伊朗已同意不擁有核武
另一方面，川普週三在美媒《Pod Force One》播出的採訪中，談到伊朗戰爭時，宣稱伊朗已經同意不會擁有核武，並透露伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）也有參與談判，未來視事態發展，不排除雙方見面的可能。
川普還說，對伊朗的戰爭是成功的，眼下和平協議正在推動，如果進展順利最好，就算沒能達成，也會採取其他方式，在那之前，美國對伊朗的海上封鎖將會持續。
川普也坦言，曾在本週與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時爆粗口：「他老是跟黎巴嫩打個不停，我對此有點惱火」、「我之所以這樣做，是因為他們（伊朗）不能擁有核武器。要不是我，現在就沒有以色列了」。
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提出該決議的美國聯邦眾議院外交事務委員會資深成員、紐約州民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）表示，他認為眾議院議長強生（Mike Johnson）一直在拖延該案進入投票，但許多共和黨議員都已經開始在家鄉、選區感受到壓力，因為選民會抱怨食品價格、汽油價格上漲等民生通膨的問題。
米克斯並透露，強生本人其實也有感受到壓力，但仍試圖替總統掩蓋真相、掩蓋美國民眾日益高漲的反戰情緒，只是他能替川普掩蓋的時間很快就要結束了。
強生在週三的投票進行前，確實曾為川普發起伊朗戰爭的權力辯護，警告若是提案通過，可能會對美伊談判產生非常負面的影響，直言在這節骨眼上剝奪政府的談判能力，是非常危險的，只會削弱美國的地位，削弱美國在當前局勢下，針對和平進行談判的籌碼。
強生強調，美國在伊朗的所有目標都是非常明確的，基本上也都已經實現，在川普努力達成和平協議的關鍵時刻，必須給他留出餘地，現在通過戰爭權力決議非常不合時宜，對國家來說非常危險。
然而，這對川普政府確實是一個訊號，尤其參議院上個月才推進一項決議案，要求川普獲得國會授權，否則必須結束對伊朗的戰爭，並以50票贊成 vs. 47票反對，通過程序性表決，惟參議院尚未進行最終投票。
川普稱伊朗已同意不擁有核武
另一方面，川普週三在美媒《Pod Force One》播出的採訪中，談到伊朗戰爭時，宣稱伊朗已經同意不會擁有核武，並透露伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）也有參與談判，未來視事態發展，不排除雙方見面的可能。
川普還說，對伊朗的戰爭是成功的，眼下和平協議正在推動，如果進展順利最好，就算沒能達成，也會採取其他方式，在那之前，美國對伊朗的海上封鎖將會持續。
川普也坦言，曾在本週與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時爆粗口：「他老是跟黎巴嫩打個不停，我對此有點惱火」、「我之所以這樣做，是因為他們（伊朗）不能擁有核武器。要不是我，現在就沒有以色列了」。
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