印度德里一家飯店，3日發生重大火警，造成21人死亡，其中12人是外國公民。有外媒引述目擊者形容，事故當下，有好幾個人從著火的建築物裡跳下逃生，圍觀的居民還從附近的商店拖來床墊，試圖接住受困者。
根據《路透社》報導，雖然當地警消並未公布罹難者國籍資訊，但有媒體透露，死者包含來自孟加拉、奈及利亞、莫桑比克、賴比瑞亞的外國人。
有一開始就投入救援的當地居民表示，火災是從建築的1、2樓開始的，導致樓上民眾被困，當飯店被大火和濃煙吞噬時，有受困者陸續從窗戶、陽台跳下，而下方的圍觀群眾則慌忙鋪好床墊接住，目擊者拉賈（Wasim Raja）告訴《亞洲新聞社》（ANI），飯店附近剛好就有一家賣床墊的店。
印度警方透過聲明表示，火災發生在3日上午9點左右，當局共派出8輛消防車救援，並在中午前後撲滅火勢。
報導指出，共有49人被送往醫院，其中8人接受治療後已出院，但仍有21人不治。
當地行政官員透露，起火的建築物1樓有家餐館，火災很可能與該餐廳有關，已針對此事立案調查，建築所有人已被拘留。
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有一開始就投入救援的當地居民表示，火災是從建築的1、2樓開始的，導致樓上民眾被困，當飯店被大火和濃煙吞噬時，有受困者陸續從窗戶、陽台跳下，而下方的圍觀群眾則慌忙鋪好床墊接住，目擊者拉賈（Wasim Raja）告訴《亞洲新聞社》（ANI），飯店附近剛好就有一家賣床墊的店。
報導指出，共有49人被送往醫院，其中8人接受治療後已出院，但仍有21人不治。
當地行政官員透露，起火的建築物1樓有家餐館，火災很可能與該餐廳有關，已針對此事立案調查，建築所有人已被拘留。