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▲謝震廷寫下長文回應未出庭原因。（圖／謝震廷IG@elihsiehmusic）

吐露憂鬱心境學到教訓 向親友與前輩真誠道歉

透露將暫別歌壇進修 盼日後有緣再唱歌

曾拿金曲新人獎的歌手謝震廷因涉恐嚇前女友且屢傳不到，遭法院裁定沒入5萬保證金並面臨通緝。對此，他今（4）日凌晨於社群發聲致歉，透露因戶籍在嘉義未收到傳票，並非刻意逃匿，目前已主動赴警局自首。他坦言過去因憂鬱做出錯事，願欣然接受司法處分與代價，未來將暫時進修沉澱，也呼籲大眾務必留意法院通知，「不要像我犯下如此低級的錯誤。」謝震廷凌晨在IG限時動態中貼出自己的聲明，坦言看到媒體報導，才知自己因未依指定時間向法院報到將遭到通緝，深感愧疚與抱歉。他解釋，「之所以未在第一時間內出現在法庭上，是因為我的戶籍地址，目前還設置在嘉義縣梅山鄉，而非在北部地區，所以我本人並沒有收到傳票或是書面通知」。不過謝震廷也展現出負責任的態度，強調這並不是推託的藉口。他在深夜得知消息後，便自行前往台北市政府警察局轄下的派出所報到並自首。當時警方告知尚未收到相關指令，謝震廷說：「警方建議我，明早先致電給法院詢問，若需到案說明，我會百分之百配合所有檢警單位，並誠實面對司法。」除了說明事件原委，謝震廷也罕見地在文中吐露這幾年來的音樂與生活心境。他坦言，過去曾因過度沉溺於悲傷與憂鬱之中，「做了太多荒謬至極的錯事」，但這幾年他已經深刻學到了教訓。對於引發風波並占用社會大眾資源，他向一直以來關心他的親朋好友致歉。他感性地寫道：「真心實意的道歉，我不是一個很好的人，但能在人生路上與之共處、共事、共享，此生已無憾。」 他強調，無論未來面對什麼樣的結果，自己都會完全尊重並勇敢承擔，該負的責任一個都不會躲。在貼文的最後，謝震廷特別安撫喜愛他的歌迷，希望大家不必過度擔心，也表達了對外界一路以來支持與關心的由衷感謝。談及未來的規劃，謝震廷透露自己接下來可能會先離開公眾視野、暫時「去進修一陣子」，希望能藉此好好沉澱自己。他也向歌迷們溫情喊話，期待自己未來能以更好的狀態回歸舞台，「希望日後還有緣，可以再次唱歌給您們聽」。大家晚安，好久不見，我是震廷，人平安。今天看到新聞媒體報導，我因未依指定時間於法院報到（未準時出庭），導致被通報媒體與遭到通緝，真的非常抱歉！佔據了社會大眾資源，也讓關心我的親朋好友們擔心了，真的非常對不起。方才，我已自行前往臺北市政府大安分局派出所，以及新生南路派出所報到並且自首，但兩間派出所的警員均告知，目前警方還未收到通緝指令，猜測應該是法院還在審理書面資料或是跑程序，所以警方建議我，明早先致電給法院詢問，若需到案說明，我會百分之百配合所有檢警單位，並誠實面對司法。之所以未在第一時間內出現在法庭上，是因為我的戶籍地址，目前還設置在嘉義縣梅山鄉，而非在北部地區，所以我本人並沒有收到傳票或是書面通知，當然，這不是藉口，檢調單位若予以處分，我絕對欣然接受。（也奉勸若有官司纏身的聽眾朋友們，絕對務必要注意法院或檢警單位的所有通知，不要像我犯下如此低級的錯誤。）至於日後司法單位判處我什麼樣的責罰與罪行，我都完全尊重，也會勇於面對一切。過去因過度沉溺於悲傷與憂鬱之中，做了太多荒謬至極的錯事，我這幾年已深深學到教訓，但所有該負的責任、該償還的代價，我一個都不會躲，也本就該誠實面對，也對所有曾造成過麻煩的前輩、朋友們，真心實意的道歉，我不是一個很好的人，但能在人生路上與之共處、共事、共享，此生已無憾。希望大家不必太過擔心，也非常感謝大家的支持與關心，我接下來可能要去進修一陣子，希望日後還有緣，可以再次唱歌給您們聽，以上，謝謝大家。