我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲都很期待周星馳日後將端出怎樣的AI影視作品。（圖／翻攝自IMDb）

AI浪潮席捲娛樂圈！「喜劇之王」周星馳攜手旗下比高集團大動作進軍科技界，正式策略入股中國大陸AI新創公司「互動之星」，大步布局「AI劇集」與「互動影遊」領域。消息引發熱議並衝上網路熱搜，影迷紛紛狂讚他是「娛樂圈黃仁勳」，十分期待他如何用前沿科技編織全新電影夢。根據蘇州互動之星網絡科技有限公司發布的最新官方消息，周星馳及其所屬的香港上市公司比高集團，目前已經正式完成了對該公司的策略性投資。這家科技新星成立於2024年，總部座落於江蘇蘇州高鐵新城，主要聚焦於「AI劇集」與「互動影遊」等新興內容開發領域，發展速度在同業中相當亮眼。比高集團長期深耕電影製作、娛樂內容開發與頂級IP版權營運，而互動之星則擁有強大的生成內容與互動技術開發實力。外界將這次的強強聯手，視為傳統電影美學、影視創意與前沿科技的一次絕美碰撞。互動之星透露，雙方結盟之後，未來的深度合作將緊扣四大核心業務，包含AI劇集、互動影遊、真人影視製作、IP全產業鏈營運。雙方期盼透過內容的深度整合，聯手打造結合影視、遊戲、AI技術與沉浸式互動體驗的新型態娛樂生態系，開創更多元的娛樂形式。事實上，這並非周星馳首次跨足科技圈，過去比高集團就曾與萬維貓動畫團隊跨界合作，共同開發多部經典IP衍生作品。而這一次，星爺將觸角直接延伸至大熱的AI領域，再次展現了他永不枯竭的創新野心與對新事物的高度興趣。周星馳過去憑藉《功夫》、《大話西遊》、《唐伯虎點秋香》等經典作品，成為華語影壇最具代表性的喜劇靈魂人物，陪伴了數代人的青春。得知他投入AI產業後，大批影迷紛紛表示，周星馳向來擅長打破框架、顛覆想像，因此這項舉動並不令人意外，「期待星爺有更多作品出來」、「想看到年輕的星爺」、「周星馳手裡有錢，抓住AI浪潮很聰明」、「星爺要成為娛樂圈黃仁勳了」。不少網友讚嘆，周星馳之所以能在香港電影黃金年代創造獨樹一格的「周式喜劇」，關鍵在於他兼具編劇、導演與演員的全方位創作能力，以及天馬行空的想像力，日後加入AI想必更加精采，若能打造互動式遊戲，更能延續周氏喜劇的熱度。