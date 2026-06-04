美國與伊朗衝突持續升溫，科威特國際機場（Kuwait International Airport）3日遭到無人機、飛彈襲擊而受損，導致航班起降暫停起降，美伊互相甩鍋，至於近日又再次大打出手的以色列跟黎巴嫩，雖然當地時間週三宣布，續簽停火協議，但沒人知道脆弱的停火究竟能持續多久。
科威特機場是誰損壞的？美軍不認伊朗指控
科威特外交部3日發表聲明，稱伊朗彈道飛彈和無人機攻擊，造成1人死亡、多人受傷，科威特一度暫停國內空中交通並關閉領空。
然而，伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）駁斥相關指控，強調並沒有向科威特國際機場發射任何飛彈，反咬航站大樓受損，是美製「愛國者」飛彈防禦系統的攔截彈墜落導致。
美軍中央司令部（CENTCOM）隨即否認，強調伊朗的說法完全錯誤，認為就是伊朗蓄意、有計劃且毫無道理的使用無人機等物，攻擊民用機場。
美軍中央司令部還順便闢謠伊朗海軍在阿曼灣打擊美軍驅逐艦的說法，強調美軍艦艇會繼續安全、暢通無阻的執行任務。
以色列和黎巴嫩續簽停火協議
根據《美聯社》報導，以色列和黎巴嫩週三已同意，延長雙方脆弱的停火協議，並在黎巴嫩境內設立「試點」安全區，禁止真主黨（Hezbollah）武裝分子進入。
報導提到，這項聯合聲明是在美國國務院舉行的第4輪斡旋會談後發布的，聲明指出，停火取決於真主黨完全停止軍事行動、所有真主黨成員須撤離利塔尼河（Litani River）以南地區，但目前尚不清楚安全區要如何劃定。
聲明並寫道，這些步驟有助於後續達成全面和平安全協議，以色列和黎巴嫩的未來必須由2國主權政府決定，反對任何國家或非國家行為體的挾持。
新一輪磋商預計6月22日那一週舉行，目標是促成全面協議。伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）放話，如果以色列膽敢襲擊黎巴嫩首都貝魯特，伊朗將會反擊。
狼來了again？川普又拋美伊協議可能達成時間
美國總統川普（Donald Trump）3日在白宮向傳媒表示，與伊朗的談判進展順利，不因科威特、巴林被攻擊而有改變，有機會本週末達成協議，但也可能無法達成。
按照川普的說法，美伊一旦達成協議，荷姆茲海峽將立即恢復通航，但前提是需要完成水雷的清理。
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科威特外交部3日發表聲明，稱伊朗彈道飛彈和無人機攻擊，造成1人死亡、多人受傷，科威特一度暫停國內空中交通並關閉領空。
然而，伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）駁斥相關指控，強調並沒有向科威特國際機場發射任何飛彈，反咬航站大樓受損，是美製「愛國者」飛彈防禦系統的攔截彈墜落導致。
美軍中央司令部（CENTCOM）隨即否認，強調伊朗的說法完全錯誤，認為就是伊朗蓄意、有計劃且毫無道理的使用無人機等物，攻擊民用機場。
美軍中央司令部還順便闢謠伊朗海軍在阿曼灣打擊美軍驅逐艦的說法，強調美軍艦艇會繼續安全、暢通無阻的執行任務。
根據《美聯社》報導，以色列和黎巴嫩週三已同意，延長雙方脆弱的停火協議，並在黎巴嫩境內設立「試點」安全區，禁止真主黨（Hezbollah）武裝分子進入。
報導提到，這項聯合聲明是在美國國務院舉行的第4輪斡旋會談後發布的，聲明指出，停火取決於真主黨完全停止軍事行動、所有真主黨成員須撤離利塔尼河（Litani River）以南地區，但目前尚不清楚安全區要如何劃定。
聲明並寫道，這些步驟有助於後續達成全面和平安全協議，以色列和黎巴嫩的未來必須由2國主權政府決定，反對任何國家或非國家行為體的挾持。
新一輪磋商預計6月22日那一週舉行，目標是促成全面協議。伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）放話，如果以色列膽敢襲擊黎巴嫩首都貝魯特，伊朗將會反擊。
狼來了again？川普又拋美伊協議可能達成時間
美國總統川普（Donald Trump）3日在白宮向傳媒表示，與伊朗的談判進展順利，不因科威特、巴林被攻擊而有改變，有機會本週末達成協議，但也可能無法達成。
按照川普的說法，美伊一旦達成協議，荷姆茲海峽將立即恢復通航，但前提是需要完成水雷的清理。
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