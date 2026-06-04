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周倪安推六大政見 憂心澎湖漁業恐加速被滅

澎湖縣長選戰因現任縣長陳光復摔傷昏迷，選情出現變化，也讓各方人馬陸續表態角逐。除國民黨參選人陳振中、無黨籍前馬公市長葉竹林，還有前副縣長許智富、海洋志工隊長陳盡川，台聯黨主席周倪安昨（3）日也宣布投入澎湖縣長選戰。而民進黨原訂昨徵召陳光復妻子吳淑瑾代夫出征，則因相關意外事件延後宣布。台聯表示，澎湖需要一位能站在地方立場，勇於對中央錯誤政策提出意見，並能提出具體解方的縣長候選人。周倪安此次參選主打六大政見，包括一、守護漁業生存與漁民權益；二、推動觀光升級與國際化；三、改善海空交通與航線問題；四、協助青年返鄉創業就業；五、強化離島醫療資源，以及六、振興地方特色產業與海洋經濟。周倪安指出，民進黨政府推動「外勞零付費、雇主全負擔」政策，將使澎湖漁民未來聘僱成本大幅增加。她說，澎湖多為小型漁船及沿近海漁業，並非有能力承擔高額成本的大型財團，若勞動部不顧地方產業現況，執意在3年內推動相關政策，恐使澎湖漁業陷入更嚴峻的生存危機，甚至加速「滅漁」風險。台聯政策會執行長王元廷也指出，澎湖觀光近年面臨挑戰，旅遊旺季5月旅客人數跌破20萬人次，顯示澎湖不能再只依賴短期活動帶動人潮。秘書長王銘源則表示，若中央政策導致漁業與觀光同步受衝擊，澎湖地方經濟將承受嚴重壓力。周倪安強調，參選將聚焦漁業、觀光、交通、青年、醫療與地方產業等長期問題；為促成本土派整合，台聯也不排斥與其他政黨或地方人士溝通。