民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》回顧2018年1月時代力量立委在凱道抗議《勞基法》修法事件，暗指昔日同黨立委在抗議過程中離開現場。對此，前立委洪慈庸的丈夫、新北市議員卓冠廷怒駁，洪慈庸當時才剛經歷流產，身體狀況不穩定，仍撐到抗議最後一天，黃國昌明知此事，卻在書中將洪慈庸描繪成叛徒，是把良心都閉起來了嗎？前立委賴品妤昨（3）日也怒轟黃國昌：「真的超絕賤人」、「政治男蟲」、「心理變態的三姓家奴、下九流賤人政客」。

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賴品妤昨在社群平台轉發卓冠廷貼文，表示心疼並感謝卓冠廷、洪慈庸願意說明真相，否則旁人即使知道當時情況，也不方便主動說出口。賴品妤進一步痛批，黃國昌連同仁小產、身體極度虛弱需就醫的狀況，都能拿來消費並扭曲真相，只為自我吹捧，並以強烈措辭批評黃國昌是「九流下賤政客」。

賴品妤發文後，引來部分民眾黨支持者留言反擊，雙方在網路上隔空交火。面對網友批評，賴品妤再度回嗆，稱正是因為有支持者盲目護航，才讓黃國昌仍有政治生存空間，並批評黃國昌是「三姓家奴」、「政治男蟲」。截至目前，黃國昌尚未針對新書內容引發的爭議公開回應，其社群平台最新發文仍聚焦烏山頭水庫是否為國家關鍵基礎設施，以及民進黨前秘書長吳乃仁涉台糖售地案欠款等議題。


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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...