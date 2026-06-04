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NBA總冠軍賽於今（4）日在聖安東尼奧正式點燃戰火，睽27年再度殺進總決賽的紐約尼克，陣中防守核心中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）在歷經右手骨折、開刀手術後，竟在首戰開打前通過醫療評估，確定奇蹟復出有望在G1登板。羅賓森在賽前熱身時被捕捉到右手包裹著厚厚的保護繃帶，但他堅決出戰的態度，無疑為爭奪自1973年以來首座總冠軍的尼克隊注入一劑強心針。尼克隊在接連橫掃對手闖進總冠軍賽後，原本獲得了充足的休息時間，怎料卻驚傳羅賓森在東區決賽結束後，於家中不慎遭遇右手第五掌骨（fifth metacarpal）骨折的意外。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，羅賓森隨即接受了手術治療，當時外界普遍認為他恐將缺席總冠軍賽前幾場比賽。即便羅賓森本人不斷對外釋放「渴望出賽」的強烈信號，尼克官方仍謹慎地在賽前將他列為「出戰成疑（Questionable）」。兩隊戰火一觸即發之際，尼克總教練布朗（Mike Brown）在賽前記者會上甚至坦言，自己都還沒收到醫療團隊的最終報告。布朗當時向媒體表示，羅賓森是在熱身前被列為出戰成疑，自己剛抵達球場，必須在結束媒體聯訪後才會與醫療小組對話，當時甚至還沒跟球員本人說到話。然而就在記者會結束後短短幾分鐘，尼克醫療團隊便開出綠燈，清除了所有疑慮。羅賓森的及時歸隊，徹底改變了尼克教練團對抗馬刺頭號巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）的戰術佈局。文班亞馬在西區決賽面對衛冕軍奧克拉荷馬雷霆時展現了殘酷的統治力，是當今聯盟最具破壞力的難題。當時雷霆隊為了保護霍姆格倫（Chet Holmgren），選擇了用身材更粗壯的哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）整場貼身肉搏文班亞馬。如今尼克將複製這項策略，由對抗性極佳的羅賓森出馬，在內線與文班亞馬進行肉搏消耗戰。在羅賓森登場的有限時間內，他將從板凳端提供頂級的防守籃板、禁區嚇阻力與護框，這也讓教練團在排兵布陣上有了極大的容錯率。當羅賓森與唐斯（Karl-Anthony Towns）同時在場時，尼克能擺出恐怖的「雙塔」陣容，也能交替兩人輪流看管文班亞馬。而當羅賓森下場休息或因進攻空間、罰球防守策略退居板凳時，頂級防守側翼阿奴諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）等人也能輪流頂上防守位置。這場骨折開刀後的奇蹟回歸，宣告尼克隊正式以近乎「完全體」的姿態迎來他們自1999年以來的首次總決賽。相較於與雷霆血戰七場、戰力嚴重消耗的聖安東尼奧馬刺，以逸待勞且迎回防守鐵塔的尼克，在G1開打前就先在氣勢上拔得頭籌。雖然目前仍無法預估羅賓森受限於右手傷勢能打多少分鐘、能發揮幾成戰力，但正在今晚裁判吹響開賽哨音之前，羅賓森出現在名單上，就已經是尼克奪冠路上最重要的一場勝利。