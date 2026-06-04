韓國昨（3日）舉行全國地方選舉，是總統李在明上任後首場大選，被視為執政「期中考」。韓媒引述初步開票結果，顯示李在明所屬的執政黨-共同民主黨已鎖定勝局，贏得多數道、市、郡、區等各級政府的行政首長職位。
根據《韓聯社》報導，截至4日凌晨，本次選舉的16個道知事和廣域市長職位裡，共同民主黨已在京畿道、仁川等13地取得勝利或保持領先，而最大在野黨-國民力量黨，預計僅能拿下大邱、慶尚北道和慶尚南道3地。
而在14個席位的國會議員補選中，共同民主黨候選人也在大多數選區領先。
分析認為，從目前情況來看，共同民主黨贏得本屆地方選舉應無懸念，將同時掌握立法與行政權力，並於地方進一步擴大影響力，在執政第2年獲得更強勁的施政動力；反觀落敗的國民力量黨或將陷入內部更加分裂的危機。
分析也指出，李在明施政支持度持續看高，多數選民似乎對於國民力量黨主打的「審判政權牌」並不買帳，而是共同民主黨提出的「審判內亂勢力、穩定政權」口號，更引起選民共鳴。
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而在14個席位的國會議員補選中，共同民主黨候選人也在大多數選區領先。
分析認為，從目前情況來看，共同民主黨贏得本屆地方選舉應無懸念，將同時掌握立法與行政權力，並於地方進一步擴大影響力，在執政第2年獲得更強勁的施政動力；反觀落敗的國民力量黨或將陷入內部更加分裂的危機。
分析也指出，李在明施政支持度持續看高，多數選民似乎對於國民力量黨主打的「審判政權牌」並不買帳，而是共同民主黨提出的「審判內亂勢力、穩定政權」口號，更引起選民共鳴。