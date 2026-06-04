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2026年法國網球公開賽（Roland Garros）紅土賽場上，台灣網壇再度迎來振奮人心的歷史時刻！台灣「小鋼砲」梁恩碩與日本老將青山修子組成的「台日聯軍」，在女雙8強賽中大爆冷門，以6：4、6：4直落二擊退大會第13種子——由前世界雙打球后、法國地主名將美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）與中國好手郭涵煜組成的搭檔，這不僅是梁恩碩職業生涯的大突破，更讓她正式解鎖了大滿貫的終身榮譽。年僅25歲、身高僅158公分的梁恩碩，在本屆法網迎來個人大滿貫女雙首秀。她與青山修子這組非種子的「地虎搭檔」，在紅土賽場上展現了極佳的默契與無比的韌性。面對握有6座大滿貫女雙冠軍的法國名將美拉德諾維奇，台日組合絲毫不落下風。首盤賽事，梁恩碩組合一開賽就強勢破發，雖然在第4局遭到對手回破，但在關鍵的第9局成功完成突破，並在第10局穩穩保發，以6：4先下一城。進入次盤，戰況依舊激烈，雙方在第3、4局互破發球局，隨後一路拉鋸。直到第7局，梁恩碩與青山修子再度完成關鍵破發，取得5比3的聽牌優勢，最終以6：4鎖定勝局。這對非種子黑馬不僅強勢奪下女雙4強門票，更是締造了「4連勝、一盤未失」的完美驚奇。這場勝利對梁恩碩而言意義非凡。在網球四大滿貫賽中皆設有專屬的「8強俱樂部」，只要球員生涯曾於該賽事打進單打8強、雙打4強或混雙決賽，即可獲得終身會員資格。會員退休後不僅可享有免費觀賽證件，還能獲得中央球場優先座位、專屬貴賓室及官方接送等頂級禮遇。過去，台灣僅有盧彥勳、謝淑薇、詹詠然、詹皓晴與莊佳容等5名頂尖好手取得此項至高殊榮。如今，大放異彩的梁恩碩成功跟上這群前輩的腳步，正式成為台灣網壇解鎖「8強俱樂部」的第6人。她也是繼謝淑薇、詹氏姊妹後，再度挺進紅土大滿貫女雙4強的台灣女將。作為女雙4強中唯一的非種子組合，更是本屆法網台灣選手的「最後希望」，梁恩碩與青山修子的驚奇之旅還未結束。接下來，她們將在準決賽遭遇強敵——大會第2種子、由哈薩克女將達妮莉娜（Anna Danilina）與塞爾維亞好手克魯尼琪（Aleksandra Krunic）組成的搭檔。若能延續這股「小鋼砲」氣勢再次扳倒強敵，梁恩碩將成為繼謝淑薇之後，第2位打進法網女雙決戰的台灣球員，持續在羅蘭加洛斯書寫屬於她的傳奇新頁。