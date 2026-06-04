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▲尼克大將哈特（Josh Hart）能否把握被放空的外線，將是勝負分水嶺。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺菜鳥後場卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）雖在季後賽表現亮眼，但面對轉換快攻效率第一的尼克，他們必須嚴格控制失誤，避免成為對手的提款機。（圖／路透／達志影像）

▲馬刺年度最佳第六人強森（Keldon Johnson）的二波進攻，與尼克麥克布萊德（Deuce McBride）的抗干擾神射，將成為左右戰局的超級X因子。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

在NBA，天賦是通往成功的驅動力，但在季後賽的舞台上，對位與戰術博弈才是決定系列賽走向的關鍵。回顧今年四月，紐約尼克與聖安東尼奧馬刺並非多數球評眼中的爭冠熱門，但如今，這兩支球隊卻站上了最高殿堂，準備展開一場重量級的史詩對決。在如此巨大的關注度下，雙方的優劣勢與戰術交鋒勢必成為焦點。以下三個關鍵問題，將成為決定最終誰能捧起歐布萊恩金盃的終極懸念。透過兩名非頂級射手的視角來剖析總冠軍賽，是個有趣的切入點，但兩人的外線效率極可能主導戰局。尼克大將哈特（Josh Hart）剛繳出例行賽超過41%的三分命中率（全聯盟第16），並在上個系列賽飆進9記三分球打臉質疑者。然而，馬刺極可能會戰術性地「放投」哈特，逼迫尼克過度依賴他的外線，這將對尼克進攻體系造成致命打擊。騎士隊的艾倫（Jarrett Allen）就曾示範過這套防守：完全放空底角的哈特，死守禁區阻絕阿努諾比（OG Anunoby）的切入，迫使球傳到外圍讓哈特倉促出手。如果哈特無法穩定命中這些空檔，禁區將成為新科DPOY文班亞馬（Victor Wembanyama）的絕對防空領域。這對季後賽高度依賴「攻框」的尼克來說，將是進攻大當機的夢魘。反觀文班亞馬，他的高效攻框是馬刺的基石，但他若能在外線發砲，將拉開截然不同的戰局。數據顯示，在今年季後賽中，只要斑馬單場至少投進1顆三分球，馬刺的戰績是壓倒性的10勝2敗。諷刺的是，尼克或許也必須偶爾放空外線的斑馬，以重兵防堵他在禁區的破壞力。如果這位法國怪物能持續在外線給予懲罰，馬刺將佔據極大的戰術優勢。這聽起來或許有點杞人憂天，因為卡斯特（Stephon Castle）和哈珀（Dylan Harper）在過去兩個月已經無數次證明了自己「為大場面而生」。卡斯特在季後賽的實質命中率（eFG%）提升至54.5%，甚至優於例行賽，同時還能維持高水準的組織傳導。但卡斯特的隱憂在於，他偶爾會在比賽中出現漫不經心的失誤，這對上尼克將是致命傷。尼克的進攻命脈正是「製造失誤並轉換快攻」，他們目前在季後賽的轉換快攻得分效率高居全聯盟之冠。面對有文班亞馬坐鎮禁區的半場陣地戰，尼克勢必更加依賴這些快攻輕鬆取分的機會。馬刺或許能在前幾輪容忍卡斯特的失誤，但在總決賽這個最高殿堂，這絕對是走向失敗的配方。季後賽的舞台，往往也是板凳奇兵一戰成名的時刻。馬刺擁有剛拿下「年度最佳第六人」的強森（Keldon Johnson），他將是改變系列賽的重要角色。尼克向來擅長限制對手鞏固進攻籃板，但強森正是衝搶籃板的狂人，他在季後賽12場出賽就抓下24記進攻籃板。這些額外的球權對整體不擅長創造二波進攻的馬刺來說，價值連城。不過，強森必須找回他的終結手感，他在季後賽的實質命中率僅有令人失望的46.2%，他需要提升效率來為馬刺板凳注入強心針。至於尼克，解決空間擁擠問題的解答很簡單：重用麥克布萊德（Deuce McBride）。他擁有極快的出手速度，例行賽每36分鐘出手9次三分球，命中率高達41.3%。在對陣76人的Game 4中，他已經證明了自己具備瞬間超載對手防線的能力。儘管沙梅特（Landry Shamet）分掉了他部分的上場時間，但面對馬刺強大的干擾能力，麥克布萊德高弧度的跳投將更具優勢。沙梅特在「非大空檔」的情況下三分命中率僅剩31%，而麥克布萊德在同等干擾下仍有高達41.0%的命中率。在總決賽高壓防守下，尼克將需要能在對手臉上飆進三分的射手。尼克在例行賽祭出「麥克布萊德取代哈特」的五外陣容（Five-out lineup）時，進攻效率值（ORtg）高達驚人的132.4，如果戰局陷入泥淖，尼克主帥布朗（Mike Brown）絕對不該猶豫亮出這張底牌。