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NBA總裁蕭華（Adam Silver）正式對外宣布，萬眾矚目的「NBA歐洲聯賽」已確認將於2027-28賽季正式開打。蕭華更向權威內幕記者席格爾（Brett Siegel）透露，有意角逐加盟該聯賽的各國球團，最終競標書必須在2026年6月底前全數繳交。根據知名內幕記者席格爾（Brett Siegel）報導，蕭華宣布NBA歐洲聯賽已確定將在2027-28賽季正式全面啟動。同時，有意角逐加盟的各國財團與球隊，最終競標申請書必須在2026年6月底前提交完畢。蕭華對此興奮地表示：「我們的進度完全在計畫之中。我們的目標與預期，就是讓這個聯賽在2027-28賽季於歐洲正式落地開打。目前一切發展順利，各球團的最終競標將在本月底（6月）截止，我們對這個持續拓展的國際機遇感到非常期待。」此外，已執掌NBA達12年的蕭華也透露了具體的聯賽架構。「NBA歐洲聯賽」創始賽季預計將由16支球隊組成，其中包含12支「永久特許經營權」的創始球隊。席格爾的報導指出，除了這12個固定席次之外，蕭華強調：「任何俱樂部都有機會爭奪剩下的4個參賽名額。」雖然NBA目前仍持續與當地的「歐洲籃球聯賽（EuroLeague）」進行協商，但蕭華的態度相當強硬，明確表示無論歐洲聯賽最終是否點頭合作，NBA歐洲聯賽都將照樣強勢推進，不會因此停下腳步。這項震驚國際籃壇的宏偉計畫，是由蕭華與國際籃球總會（FIBA）於2025年初首度共同對外公開。蕭華曾坦言，將NBA品牌推向全球、在海外建立正統聯賽的構想，自他2014年接任NBA總裁以來就一直是他的終極目標。隨著2026年6月底的球隊競標截止日進入倒數，這項跨越兩大洲的超級籃球版圖擴張已成定局。未來球迷不僅能看到高張力的美式籃球與歐式球風深度融合，也宣告了NBA正式將觸角大舉深入歐洲市場。