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國民黨新北市長參選人李四川近日遭質疑金流，外界關注其過去購買板橋地產時977萬元自備款來源。李四川先前回應，該房產是以分期方式付款，並稱因屬預售屋購買，款項並非一次支付，同時反批綠營抹黑。不過，網紅四叉貓今（4）日在臉書發文指出，法院判決指該屋是成屋出售，且都現況點交，並非李四川所言是預售屋。四叉貓表示，李四川遭質疑的物件，是位於「三輝謙匯」的空中庭園樓中樓。他指出，該建案過去曾與住戶發生訴訟糾紛，內容涉及消防設備、機電設備、汙廢排水設備等多項瑕疵，因此相關資料可從法院判決中查得。四叉貓並引用《台灣新北地方法院108年度重訴字第303號民事判決》內容，質疑李四川所稱「預售屋」說法。根據四叉貓整理，該判決書提到，建商是在「三輝謙匯」竣工後，才陸續將房屋出售，因此該建案交易型態應屬「成屋買賣」，而非預售屋買賣，且房屋皆為現況點交。面對法院判決書內容與李四川說法之間的差異，四叉貓直言，「司法判決書內容跟李四川的說法，你信哪一個？」而此番質疑也讓李四川購屋金流爭議延燒，也使其參選新北市長過程中的財產與購屋說明，成為藍綠攻防焦點。