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▲紐約尼克當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）在東區決賽表現神勇，更成為班史提勒手機鎖定畫面的主角，全紐約球迷都期盼他能帶領球隊打破52年冠軍魔咒。（圖／美聯社／達志影像）

睽違整整27年，紐約尼克隊終於再度跨進NBA總冠軍賽的最高舞台！全美籃球聖地麥迪遜廣場花園（MSG）陷入瘋狂，而陣中最具代表性的「星光大咖」死忠球迷、好萊塢名導兼巨星班史提勒（Ben Stiller），早已按耐不住激動情緒。在週三總冠軍賽Game 1於聖安東尼奧開打前夕，班史提勒公開亮出他的終極預測，喊話「尼克6戰封王」，誓言見證大蘋果城重返榮耀。身為長年坐在MSG第一排觀戰的「尼克鐵粉」，班史提勒在今年季後賽全程緊跟球隊的每一步。當紐約尼克在東區決賽無情淘汰克里夫蘭騎士隊、成功奪下總冠軍賽門票時，班史提勒第一時間便在社群媒體上展開瘋狂慶祝。據Yahoo報導，他分享了東決關門戰最後幾秒的關鍵影片，並在內文中附上了一個「掃把」的Emoji，捕捉了球員相擁、教練握手致意的大場面。隨後，班史提勒更在網路上大方曬出自己的手機鎖定畫面，圖片早已換成了尼克當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）。隨著Game 1大戰在馬刺隊主場點燃戰火，班史提勒在社群平台X（前身為Twitter）上，留下了簡單卻霸氣十足的四個字：「尼克6戰封王。」本屆總冠軍賽最受矚目的焦點之一，莫過於兩隊在體能與賽程上的極大反差。紐約尼克在早早解決騎士隊後，享受了極為充裕的衛冕級休息時間；反觀聖安東尼奧馬刺，則是剛與奧克拉荷馬雷霆歷經了7場撕心裂肺的血戰才驚險生還。不僅好萊塢巨星看好尼克，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）也同樣看好紐約尼克隊將在總冠軍賽中以4：2擊敗聖安東尼奧馬刺隊，這意味著尼克隊有望自1973年以來，再次將歐布萊恩金盃（Larry O'Brien Trophy）帶回紐約市。