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效力於底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，昨（3）日遺憾收到下放小聯盟的通知、暫時告別大聯盟賽場。不過他並未因此氣餒，隨即在今日迎來下放3A的首場賽事，並立刻用手中的球棒證明實力。李灝宇單場狂飆雙安、瘋狂灌進3分打點，包含一記重擊左外野的清壘二壘安打，率領老虎3A以10：2輕鬆痛擊愛荷華小熊隊。本場比賽李灝宇頂替先發，扛起第5棒、鎮守二壘大關。比賽前段他還在尋找節奏，首打席擊出外野飛球出局，次打席則靠著野手選擇進佔壘包。直到第6局，老虎3A靠著保送與盜壘攻佔得得點圈，此時李灝宇把握機會出手，鎖定來球反向掃出中外野的強勁平飛安打。這記擊球點的初速高達驚人的105.9英哩（約170.4公里），這記帶有1分打點的「怪力安打」成功撕裂防線，幫助球隊將領先擴大到3：0，也徹底點燃了球隊的進攻火力。真正的重頭戲發生在第8局，當時老虎3A已經手握5：0領先，在無人出局、一二壘有人的絕佳得分機會下，李灝宇再度扮演殺手，大棒一揮將球掃向左外野深處，形成一支清壘的二壘安打。這一棒直接送回壘上的兩名隊友，個人單場第2、3分打點進帳。隨後隊友楊（Jace Jung）與簡崔（Tyler Gentry）接過進攻火把再補上火力，老虎3A在第8局海灌5分大局，奠定雙位數分差的勝基。投手端同樣表現亮眼，前兩任投手華森（Troy Watson）與瓦納斯科（Ricky Vanasco）聯手封鎖前8局，讓小熊3A吃足苦頭，直到第9局下半小熊才靠著麥考密克（Chas McCormick）的兩分砲打破鴨蛋，但早已無法撼動戰局。終場老虎3A就以10：2輕鬆帶走勝利。李灝宇下放3A首戰繳出5打數2安打、3打點、跑回2分的亮眼成績單，賽後打擊率來到0.194。