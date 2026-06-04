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民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》回顧2018年1月時代力量立委在凱道抗議《勞基法》修法事件，暗指昔日同黨立委在抗議過程中離開現場，引前立委洪慈庸的丈夫、新北市議員卓冠廷怒駁，洪慈庸當時才剛經歷流產，身體狀況不穩定，仍撐到抗議最後一天。不過，竟有網友反批卓冠廷拿太太小產作政治攻擊，甚至留言批他「吃人血饅頭」，讓卓冠廷相當傻眼，反嗆「黃國昌就是有這種支持者，公開說謊還可以護航，才淪落成現在這樣」。針對黃國昌新書內容，卓冠廷昨指出，洪慈庸當時才剛經歷流產，身體狀況相當不穩定，但仍堅持陪同黨團成員撐到抗議最後一天，甚至一起待到警方清場。他強調，黃國昌知道此事，當時全黨團也都知道，林昶佐還曾因此陪洪慈庸就醫，而黃國昌明知洪慈庸身體狀況，卻在多年後的書中將她描繪成「背叛黃國昌、獨自淋雨的叛徒」，讓人難以接受。卓冠廷也指出，當年黃國昌一開始衝上凱道時，並未與戰友充分討論，而是想衝就衝，如今卻以自己的角度重新敘述事件，忽略其他人的實際處境。他怒批，黃國昌所謂「閉目養神」，難道是把良心也一起閉起來？不過，卓冠廷一番話竟也讓網友批評「居然能拿8年前太太流產掉的小孩來做政治攻擊，人血饅頭吃到連自己骨肉都不放過」，讓卓冠廷火大回應，「你在講什麼鬼？太太被人出書亂寫，請老公幫忙講出真相，被你說人血饅頭，你敢講我還不敢聽」，卓冠廷也怒嗆，黃國昌就是有你們這種爛支持者，公開說謊還可以護航，才會淪落成這樣。