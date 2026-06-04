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NBA總裁蕭華（Adam Silver）在昨日2026年NBA總冠軍賽首戰前的媒體記者會上，針對籌備中的「NBA歐洲聯賽（NBA Europe）」公開發表最新進度。蕭華明確表示，該項計畫正按照既定時程順利推進，預計將於2027-28賽季正式迎來首個賽季。同時他也稱讚聖安東尼奧馬刺隊新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在這件事上是強大推手，因為其擁有個人魅力，又願意參與籃球推廣。自2025年首度提出構想以來，NBA歐洲聯賽已引起全球體壇高度關注。蕭華指出，聯盟目前進度「非常順利」，各球團的最終競標報價將於今年6月底截止。目前聯盟已收到超過120份意向書，多個投資集團給出的球隊估值更已突破10億美元大關。根據目前規劃，NBA 歐洲聯賽預計將包含16支參賽隊伍，聯盟正持續與國際籃球總會（FIBA）密切合作，確保歐洲版圖的擴張計畫能順利落實。除了硬體架構的推進，蕭華也特別點名目前效力於聖安東尼奧馬刺隊的法國超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama），認為他是實現此項海外計畫的重要推手。蕭華盛讚現年22歲的文班亞馬：「除了驚人的身高與天賦外，他還擁有極具感染力的個人魅力。在聯盟服務多年，能遇見像他這樣不僅球技精湛，且願意投入心力參與聯盟推廣工作的球員，是相當難得的。」文班亞馬本賽季帶領馬刺隊取得62勝，並重返總冠軍賽，其影響力已不僅限於美國本土，更是NBA將市場版圖延伸至歐洲的核心指標。隨著最終競標期限將至，NBA歐洲聯賽的藍圖正逐步成形，有望為全球籃壇開啟全新篇章。