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@fanatics UPDATE: Carmelo is headed to the NBA finals 🥹 Fanatics and THE Carmelo Anthony saw the story and surprised him with tickets to Game 4 at The Garden. And this time dad knows about it!! GO KNICKS 🧡💙 ♬ original sound - Fanatics

一張價值1700美元（約新台幣5.2萬元）的東區決賽門票，原本是12歲尼克小球迷最期待的生日禮物，卻因球隊提前橫掃騎士晉級，讓比賽遭到取消而瞬間落空。然而，這名小球迷沒有抱怨，反而以一句「一切的發生都有原因」感動無數網友，更意外打動尼克傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。最終在安東尼與Fanatics協助下，他不僅收到專屬紀念球衣，還獲贈夢寐以求的NBA總冠軍賽門票，迎來人生最難忘的生日驚喜。這名與安東尼同名的12歲小尼克迷，原本在生日前夕收到了家人準備的終極大禮——一張在麥迪遜廣場花園（MSG）舉行的東區決賽Game 5門票。為了讓兒子能親眼目睹最愛的球隊，他的母親安潔莉莎·里奧斯（Angelisa Rios）當時足足花費了1,700美元（約合台幣5.3萬元）。不過，紐約尼克在東區決賽展現了殘酷的統治力，乾淨利落地以直落四橫掃了克里夫蘭騎士隊。這雖然讓全紐約陷入瘋狂，卻也意味著原本預計舉行的第五戰直接遭到取消，小壽星的生日驚喜當場化為烏有。不過，這名小球迷展現了超越年齡的成熟，他在得知消息後樂觀地告訴媽媽：「沒關係，一切的發生都是有原因的！」里奧斯隨後將兒子得知門票取消後、依舊為尼克晉級感到欣慰的真實反應拍成影片分享。這段充滿正能量的影片迅速在社群媒體上引發病毒式瘋傳，最終更成功吸引了尼克名宿「甜瓜」安東尼的注意。在體育零售巨頭Fanatics的全力協助與牽線下，一場驚喜的圓夢計畫悄悄上演。這名小球迷在毫無防備的情況下，收到了一件專屬的定製款尼克球衣、兩張極其珍貴的，以及一段來自安東尼本尊親自錄製的祝賀短片。「當他們聯繫我時，我知道大家都想促成這件事，但我明白這需要各方聯手，沒有什麼是百分之百保證的，」里奧斯激動地表示，兒子在看到安東尼的祝賀和那兩張總決賽門票時，整個人徹底被「震驚」到說不出話來。尼克傳奇球星與大廠的這波暖心舉動，不僅彌補了小壽星的遺憾，更為2026年高壓的總決賽戰場，注入了一股最溫暖的溫情。