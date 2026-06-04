我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞分享在逢甲夜市拍下的多張美照，其中幾張身後卻冷清到沒人，讓大家超驚訝，不過有網友指出是三上悠亞把人修圖修掉。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）

前日本女優三上悠亞日前宣布轉戰啦啦隊，加入台灣職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」。而來台應援已將近半年的她，也曾坦言越來越喜歡台灣的工作與生活氛圍，還常常被捕捉現身台灣美食餐廳。而繼之前被捕捉出現在台北的五湖豆漿店後，三上悠亞又於昨（4）日分享在台中逢甲夜市的美照，只見她臉上毫無遮掩，穿著平口上衣配牛仔褲，辣秀性感一字肩，不過身後卻幾乎全空、沒有人潮，讓粉絲驚呼：「不可能這麼冷清。」三上悠亞在昨日於IG分享多張在逢甲夜市的美照，只見她臉上毫無遮掩，披著一頭長直髮，穿著淺色平口上衣、搭配牛仔褲，露出性感鎖骨與纖細的肩頸線條，直接美翻大批粉絲，不到一天就狂吸4萬人按讚，還有人忍不住到留言區哀號：「我竟然沒在那裡。」不過除此之外，還有許多網友發現照片中的亮點，只見身處夜市的三上悠亞後方，竟然幾乎沒人，讓不少人驚呼：「後面空的怪可怕」、「逢甲夜市真的變得很蕭條冷清。」不過有網友現身解釋，指出照片中可以明顯看出有筆刷痕，還沾有頭髮鞋子痕跡，認為是三上悠亞將後方的人修圖修掉，表示逢甲夜市雖然沒以往擁擠，但也不可能會這麼空。三上悠亞來台加入啦啦隊後，如今幾乎每個月都會飛來台灣，還透露自己早已愛上台灣美食與生活節奏，最愛的就是火鍋、麻辣燙，甚至還是「火鍋加芋頭派」，完全變身為道地台灣人。