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法國網球公開賽上演驚人劇本！世界排名第一的頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），在3日的女單八強賽中，原先手握絕對優勢，卻在領先情況下狀態崩盤，最終以3：6、7：5、6：0遭到大會第25種子、俄羅斯好手施奈德（Diana Shnaider）驚天逆轉，爆冷止步八強。莎芭蓮卡出局後，也確定本季法網單打比賽確定會誕生出兩位新冠軍。本場賽事於氣候不穩的菲利普·夏蒂埃球場（Court Philippe-Chatrier）進行。莎芭蓮卡開局勢如破竹，一度取得盤數領先，並在第二盤取得4：1的雙破發領先優勢。然而，隨後莎芭蓮卡頻頻出現非受迫性失誤，節奏大亂，甚至多次向教練團激動揮手表達不滿。年僅22歲的施奈德展現驚人韌性，抓緊莎芭蓮卡防線潰堤的機會，連追數局扳平戰局。進入決勝盤後，莎芭蓮卡完全喪失抵抗能力，在短短兩局內就噴發8次失誤，最終整盤僅拿下14分，眼睜睜看著對手以6：0的強勢比分收下比賽。莎芭蓮卡全場共計出現高達57次非受迫性失誤，成為出局的主因。施奈德賽後難掩激動之情：「說實話，我現在還感到難以置信，但我真的非常開心。面對風勢強勁的艱困條件，我努力適應了她的打法。」這僅是施奈德生涯第二次擊敗世界前十強的好手，也是她生涯首次挺進大滿貫四強。施奈德的四強對手，將是同樣上演黑馬奇蹟的波蘭資格賽選手克瓦琳絲卡（Maja Chwalinska）。這場「左撇子對決」將於週四登場，兩人皆在本次賽會中展現出過人實力。對於即將到來的準決賽，施奈德表示非常期待。隨著莎芭蓮卡出局，本屆法網男、女單簽表中，再無任何一位大滿貫冠軍選手，這象徵著網壇新世代正式接管賽場。對於莎芭蓮卡而言，此役的崩盤令人想起去年法網決賽對陣高芙（Coco Gauff）時的遺憾，未能挑戰成為自小威廉絲（Serena Williams）後，首位連續七度挺進大滿貫四強的女將。隨著賽事推進，目前四強名單已確定將由施奈德對決克瓦琳絲卡，另一組則由柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）與安德烈耶娃（Mirra Andreeva）爭奪決賽門票。這屆法網女單冠軍的誕生，勢必將為網壇寫下嶄新的歷史頁面。