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威力彩頭獎已連續26期摃龜，將於今（4）日晚間再度開獎，根據台灣彩券公司預估頭獎上看7.7億元，至於什麼人容易中頭獎？如何開運提高中獎機會？易經財經專家陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今日有3生肖、3星座的財運最旺，有3大吉時最適合投注，穿搭可配合今日幸運色包括金、黃及酒紅，開運增財氣。威力彩頭獎累積上看7.7億元，再度掀起全民討論熱潮。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文分析，從干支能量來看，今日為「丙午年、癸巳月、己酉日」，這是典型的「食傷生財」日辰，在傳統命理中被視為具有文昌智慧與財源流動特質的一天，即「文昌財源日」，也是「智慧生財日」與「人緣旺財日」，買彩券需要的是喜悅的心與智慧的策略。他也透露，今日生肖屬龍、牛及蛇財運最旺，其中第一名就是屬「龍」，六合吉星照拂，容易獲得貴人助力與偏財機會；第二名則是屬「牛」，三合吉星照拂，財氣穩定，有利中獎運與財務收穫；第三名屬「蛇」，三合吉星照拂，容易吸引機會與意外之喜。另外，今日有3星座財運一樣很旺，其中「巨蟹座」因木星和金星護持，可說是幸運星座第一名，再來是「雙魚座」彩票運最旺，值得試試手氣，而「射手座」偏財運最強，財神爺眷顧的星座。此外，陶文也指出，奇門遁甲最適合投注的3個時間和方位，包括今日上午9時至11時（巳時），三合時，財氣活躍值得行動，方位西南、正西與西北，但投注後一定要到東北方土地公廟拜拜祈福。另一時投注最佳時間是在上午11時至下午1時（午時），日祿時，運氣最旺，最容易獲得財神爺的眷顧，方位正東、東南和正南方，其中正南方財運最旺，投注的時候要隨身攜帶空的紅包袋。還有傍晚5時至7時（酉時），文昌時，文財神與將星照拂，最適合上班族投注，但要先許願，那就是「中了頭獎，還是要繼續上班」，方位西北、正北與東北，其中東北最靈驗，因為是「五鬼運財方」。陶文也提供開運小撇步，建議穿金戴銀，因為幸運顏色是金色、黃色和酒紅色，可攜帶金屬材質飾品或金色錢包增加財氣象徵，購買彩券前和屬猴與屬雞的朋友接觸，可提升財富好運。