我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA總冠軍賽今（4）日正式在聖安東尼奧點燃戰火，由紐約尼克作客挑戰聖安東尼奧馬刺，展開萬眾矚目的七戰四勝系列賽。然而，這場背負著紐約球迷53年期待的冠軍賽才剛開打，尼克陣中絕對核心、季後賽率隊豪取11連勝的超級巨星布朗森（Jalen Brunson），在首節比賽尾聲不幸被隊友「隔山打牛」撞傷膝蓋，隨後走路一跛一跛地直接走回更衣室接受治療，讓全美尼克球迷瞬間崩潰。所幸目前布朗森已經回到板凳區，傷勢看起來沒有太嚴重。第一節末段，尼克板凳奇兵沙米特（Landry Shamet）在一次防守卡位中，為了阻擋馬刺老將巴恩斯（Harrison Barnes）而伸手推了對方一把。怎料這記推擠引發了連鎖效應，失去平衡的巴恩斯在倒地過程中，直接狠狠撞上毫無防備的布朗森。布朗森在膝蓋承受巨大衝擊後表情極度痛苦，雖然勉強站起身，但走路時明顯出現一跛一跛的狀況，無法繼續留在場上，隨即在隊醫陪同下直接走回更衣室。讓尼克球迷鬆一口氣的是，布朗森已經回到板凳區，傷勢看起來沒有太嚴重。在本場比賽開打前，記者愛德華茲三世（James L. Edwards III）就曾發文示警，聖安東尼奧的主場球迷情緒激昂，堪稱是尼克今年季後賽以來面臨「最不友善、敵意最深」的地獄級客場。以往隨隊出征、幾乎將客場變成麥迪遜花園第二的尼克大軍，今晚完全被馬刺球迷的聲浪淹沒。雪上加霜的是，賽前尼克才剛迎來右手骨折開刀的中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）奇蹟歸隊，原本正準備以最完美的「完全體」姿態搶下總決賽首勝。如今第一戰才打到第一節，球隊進攻發動機布朗森就因膝傷被迫先退場，這對教練團的排兵布陣與球隊士氣無疑是毀滅性的重創。