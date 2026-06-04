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▲一名電競品牌女性高管（左）在行進過程中，多次觸碰黃仁勳（右）的肩膀與背部。（圖／翻攝自Threads）

輝達執行長黃仁勳近日來台參加COMPUTEX，再度掀起「仁來瘋」熱潮，不過除了簽名、合照與夜市行程引發關注外，一段展場影片卻意外成為網路討論焦點。畫面中，一名女性工作人員陪同黃仁勳穿梭展場時，多次出現拍背、搭肩及碰觸手臂等動作，引來不少網友質疑是否缺乏適當的身體界線，不少網友直呼：「鹹豬手」、「放開我爸爸」、「這樣算性騷擾嗎」，在社群引發熱烈討論。一名女性工作人員陪同黃仁勳參觀攤位時，多次出現拍背、搭肩與碰觸手臂等動作，讓不少網友將焦點從AI轉向職場禮儀，相關影片在社群平台迅速發酵，影片曝光後，大批網友湧入留言區表達看法，其中不少人認為畫面中的肢體接觸過於頻繁，即使是在工作場合也應保持適當距離。有人直言「講話就講話，為什麼要一直碰人」，也有人認為尊重他人身體界線本就是基本禮貌。由於黃仁勳長期被粉絲暱稱為「黃爸爸」，不少留言更開玩笑寫下「放開我爸爸」、「不要一直摸我爸」，相關留言獲得大量按讚與轉發。除了一般網友之外，許多自稱科技業從業人員的網友也參與討論。有女性工程師表示，自己多年來參加國際展會與商務活動，無論面對主管、客戶或合作夥伴，都會避免過多肢體接觸，以維持專業形象。也有人認為，若今天是男性工作人員對女性企業家做出相同動作，外界輿論可能早已出現不同反應，因此不該因性別差異而有雙重標準，相關觀點也獲得不少支持。隨著事件持續延燒，「如果男女角色互換會怎樣」也成為熱門討論話題，有網友指出社會普遍較容易忽略男性遭遇不舒服肢體接觸的情況，但身體界線本來就不該區分性別。部分留言甚至直接質疑這樣的互動是否已經超越正常工作範圍；不過也有人認為，僅從短暫影片片段很難判斷實際狀況，不宜過度上綱到騷擾層級，雙方立場在網路上形成激烈交鋒。另一方面，也有不少網友認為事件遭到放大解讀，他們指出COMPUTEX展場人潮擁擠，工作人員可能只是協助引導路線或提醒周遭環境，未必帶有特殊意圖，此外外界也無從得知雙方私下是否熟識，因此單憑數秒畫面便下定論並不公平。此外，有眼尖的網友發現，該名女子疑似是某科技大廠旗下電競品牌的工作人員，早在去年就曾現身在黃仁勳周遭，雙方似乎熟識。