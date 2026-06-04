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世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在日前結束的法國網球公開賽女單八強賽中，經歷了一場令球迷難以置信的潰敗。面對首次闖入大滿貫八強的俄羅斯黑馬施奈德（Diana Shnaider），莎芭蓮卡在手握第一盤且次盤領先的絕對優勢下，竟遭對手連拿10局，最終以3：6、7：5、6：0遭到逆轉淘汰。她全場出現多達57次非受迫性失誤（UE），心態完全被打崩，賽後直言自己想要退出網壇，賽後面對媒體，莎芭蓮卡顯得情緒極度低落，她不僅坦言對於這場失利感到「沒有想法、沒有情緒」，更直指問題核心並非球技，而是心理層面的崩潰。「我覺得我在第二盤有非常好的機會，但我搞砸了，隨後她趁勢而起，打得非常出色。」莎芭蓮卡無奈表示，「我覺得自己在第二盤後無法在心理層面上恢復過來，這是我犯下最大的錯誤。」她更形容自己當時就像掉進了一個「非常、非常深的黑暗黑洞」，完全無法讓心理狀態回到軌道上。事實上，情緒起伏一直是這位28歲球后職業生涯的雙面刃。儘管她在本次法網賽中克服了強風影響，一度控制了比賽局勢，但比賽後段面對壓力時的不穩定性再次顯露。莎芭蓮卡在決勝盤中僅拿下14分，全場更累積高達57次非受迫性失誤。這並非莎芭蓮卡首次在法網關鍵時刻「自我毀滅」。回顧過往紀錄，她曾在2023年準決賽錯失賽末點輸給穆霍娃（Karolina Muchova），以及去年決賽中在領先情況下出現70次失誤敗給高芙（Coco Gauff）。此次面對施奈德的敗戰，無疑是她職業生涯中另一場令其心理深受打擊的潰敗。反觀逆轉勝出的施奈德，賽後不僅對自己獲勝感到震驚，其特殊的球員發展路徑也成為網壇熱議焦點。作為俄羅斯頂尖青少年選手，施奈德並未直接轉入職業，而是選擇進入美國北卡羅來納州立大學（NC State）就讀一年，透過大學網球體系強化反手拍截擊、第二發球及雙打等技術。北卡州大網球教練厄恩蕭（Simon Earnshaw）在接受採訪時表示，施奈德是一位目標非常明確的選手，她深知自己需要補強哪些弱點才能突破瓶頸，而非僅僅追求獎金。如今，施奈德將帶著這份信心挑戰四強，若她能奪下法網冠軍，將成為自1979年以來，首位奪得大滿貫女單冠軍的「前大學球員」。這場法網賽事不僅見證了世界球后的心理潰敗，也意外成為美國大學體育體系對世界網壇產生深遠影響的最佳證明。