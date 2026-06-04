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周五全台濕答答！熱帶低壓通過台灣

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

下周梅雨鋒面才是重頭戲 連下多日恐釀水患

▲6月8日至6月16日期間，伴隨在滯留梅雨鋒面上的中尺度對流系統移入，會帶來劇烈雨勢。（圖／林老師氣象站）

南海的熱帶擾動今（4）日將升級為「熱帶性低氣壓」，氣象專家賈新興提醒，熱帶性低氣壓明（5）日直接影響台灣，搭配西南風、下周梅雨鋒面，全台將開啟「連11天有雨」的天氣，期間可能會有中小尺度對流發展帶來大雨、豪雨，務必要留意最新天氣預報。賈新興指出，南海目前有熱帶擾動，預計今天就會升級「熱帶性低氣壓」，雖然增強為颱風機率不高，但隨著它朝東北向台灣靠近，明（5）日全台整天有雨；尤其西半部、東南部、各地山區有局部大雨，午後搭配旺盛對流發展，大台北、中部以北山區更是有「局部短延時豪雨」發生的機率。天氣風險分析師林孝儒說明，周六熱帶性低氣壓逐漸往琉球群島方向移動、遠離台灣趨勢，雖然雨勢減少，但白天仍須留意熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。周六晚間至下周一，台灣將持續受西南季風影響，迎風面中南部天氣較不穩定，容易有降雨，各地午後也容易有雷陣雨，並有局部較大雨勢機會。下周二有鋒面抵達台灣上空，配合偏強的「西南季風」水氣，環境將轉為「典型梅雨滯留鋒」型態，且可能延續數日，屆時整體大氣不穩定度明顯提高，容易伴隨「中小尺度對流」系統發展，各地降雨將變得更明顯且持續時間較長，部分地區累積雨量也可能偏多。氣象專家林得恩也提醒，周五至周日的總累積降雨量，相對於下周（6/8至6/16）可能的累積降雨量，可能只是主秀的前奏；尤其要留意，6月8日至6月16日期間，伴隨在滯留梅雨鋒面上的中尺度對流系統移入，可能帶來持續性的強風驟雨現象，以及可能肇致的水患災情。