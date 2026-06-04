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日期（2026年） 類別 行程重點概要 6 月 4 日（週四） 抵達 結束台灣COMPUTEX行程，由桃園飛抵仁川機場。 6 月 5 日（週五） 商務 於聖水洞舉辦「烤五花肉大佬聚會」，與 SK、LG、現代汽車、Naver及斗山集團高層會面。 6 月 6 日（週六） 媒體/商務 預計錄製 tvN 綜藝節目《劉QUIZ》，並拜會其他科技新創。 6 月 7 日（週日） 體育/商務 下午至蠶室球場為「斗山熊」職棒常規賽開球；隨後與 NCSoft執行長金澤辰會談。 6 月 8 日（週一） 學術/機器人 預計參訪 Naver 總部「Naver 1784」探討機器人與5G合作，並協調至首爾大學AI與機器人實驗室交流。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣COMPUTEX掀起瘋狂的「老黃旋風後」，預計今（4）日由台灣桃園機場飛抵韓國仁川機場，開啟為期四天的鋼鐵人式訪韓行程。黃仁勳到韓國也很忙，不只有商務工作，還有合體劉在錫錄製《劉QUIZ ON THE BLOCK》，甚至還要站上韓國職棒投手丘擔任開球嘉賓，有粉絲幽默表示，科技教父的行程表排得比當紅K-POP男團還要操。黃仁勳這次最接地氣的規劃，莫過於解鎖人生首次的韓國綜藝節目處女秀。他將合體韓國「國民MC」劉在錫與曹世鎬，登上當紅訪談綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》。黃仁勳將在節目中分享他如何從一名洗碗工一路逆襲、打造出全球科技巨頭的傳奇人生，並大談他對 AI 時代與未來領導力的看法，節目預計在6月底在韓國播出。身為資深棒球迷的黃仁勳，也受邀擔任韓國職棒（KBO）的開球嘉賓，預計在7日下午前往首爾蠶室棒球場，為斗山熊主場迎戰基威英雄的常規賽開球，這次是由斗山集團會長兼斗山熊隊老闆朴廷原親自邀請，屆時將由黃仁勳擔任投手，朴廷原會長親自站上打擊區。黃仁勳當天將身穿斗山熊隊93號球衣，象徵NVIDIA創立於1993年，朴廷原會長則身穿96號球衣，代表斗山集團創立的1896年。