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台積電今（4）日舉行股東常會，董事長暨總裁魏哲家指出，去年營收跟每股盈餘創下歷史新高；昨日收盤股價2425元跟去年股東會950元相比，股價成長超過1.5倍，現金股利配發也從18元變成至少24元，增幅逾三成。隨著邁入人工智慧賦能世界，AI將應用在個人電腦、智慧型手機、汽車等，相信台積電領先技術和製造能力會持續成長。魏哲家報告中細數台積電去年主要成就，包括晶圓出貨量達1,500萬片12吋晶圓約當量（前一年為1,290萬片）；先進製程技術（7奈米及以下）的銷售金額占整體晶圓銷售金額的74%（前一年69%）；提供305種不同的製程技術，為534個客戶生產1萬2,682種不同產品。魏哲家指出，從生成式人工智慧和「查詢模式」到代理式AI和「指令與執行」模式的轉向，導致大型語言模型處理文本的詞元消耗數量更大，對運算能力的需求不斷增長，也支持了對先進半導體的強勁需求。台積電的客戶以及客戶的客戶（主要為雲端服務供應商）持續給予對AI產業的正面展望，因此，台積電仍保持未來數年AI大趨勢的信念，並且市場對於半導體仍屬根本性需求。魏哲家說，第二季營收預計介於390億美元到402億美元之間，毛利率會則在65.5%到67.5%之間；預期對台積公司先進製程技術持續的強勁需求將繼續支持業績表現。展望未來，持續關注零組件價格上漲所帶來的影響，尤其在消費品和價格敏感的終端市場，並且同時中東地區的近期情勢也對總體經濟帶來更多的不確定性。因此，正審慎地規劃業務並持續專注於基本面，以進一步強化競爭地位。在台積公司的技術差異化和廣泛的客戶群支持下，魏哲家說，台積電維持強勁信心，若以美元計，預計2026年全年營收成長逾30%。他也強調，不會放棄任何業務機會，努力地滿足所有客戶的需求，包括投資於先進製程、先進封裝，和特殊製程技術。如日本JASM的第一座晶圓廠為CMOS影像感測器應用而建，德國的ESMC則是為汽車與工業應用而建。