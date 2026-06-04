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NBA 總決賽今（4）日正式點燃戰火，由聖安東尼奧馬刺隊與紐約尼克隊展開巔峰對決。在萬眾矚目的總冠軍賽第一戰中，馬刺隊的新生代超新星迪倫·哈珀（Dylan Harper）一開賽就展現了驚人的大心臟，單節砍下10分創新秀在總決賽首節的最高得分紀錄。而首節比賽中，馬刺隊在尚帕尼（Julian Champagnie）左右底角接連命中三分球，以及哈珀犀利的拋投得手下，成功拉開雙位數領先，第一節打完以27比19壓制尼克隊。年僅20歲的馬刺隊新秀哈珀，在生涯首次的總決賽舞台上完全沒有一絲青澀。他在第一節僅替補或先發上陣短短6分鐘，攻守兩端就展現極高效率，全場引爆聖安東尼奧主場氣氛。哈珀在首節投籃3投3中，罰球也3罰3中高效進帳如此瘋狂的得分爆發力，也讓美國權威數據媒體《StatMuse》在第一時間發文讚嘆：「20歲的迪倫·哈珀成為了NBA歷史上，在總決賽中單場得分達到雙位數最年輕的球員！」而且他達成這項歷史級的成就，居然僅僅花費了6分鐘的時間。根據聯盟官方與美媒的精準數據統計，哈珀在總決賽第一場首節拿下的這10分，一舉創下了自大聯盟進入「實況解說時代」（至少自1998年以來）至今，28年來所有新秀在總決賽首戰第一節的最高得分紀錄。這項數據在過去非常難以被新秀突破。在此之前，新秀在總決賽首節的最高得分紀錄，是由當時效力金州勇士隊的前鋒喬丹·貝爾（Jordan Bell）於2018年總決賽時所創下的4分。如今哈珀不僅打破了這項沉寂多年的紀錄，更直接將得分天花板一口氣拔高了兩倍以上，改寫為驚人的「10分障礙」。首戰一開局就打出載入史冊的歷史級美技，這名20歲的年輕小將無疑成為了馬刺隊本屆爭冠路上最耀眼的奇兵，也讓這場馬刺對決尼克的世紀總決賽，在開打首日就充滿話題。