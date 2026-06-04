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NBA總冠軍賽於今（4）日隆重登場，由聖安東尼奧馬刺在主場迎戰紐約尼克。這支自1977年以來最年輕的爭冠隊伍，在「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）的帶領下締造驚奇。隨著馬刺挺進最終舞台，外界也開始挖掘這位法國超新星爆發的秘辛，其中網路上最廣為流傳、稱他「休賽期遠赴中國少林寺習武修煉」的都市傳說，更成為球迷津津樂道的話題。對此，文班亞馬在賽前接受《ESPN》專訪時首度大笑闢謠，直言少林寺特訓的傳聞「實在有點被媒體誇大了」。身高超過220公分的文班亞馬，在場上卻擁有驚人的靈敏度與協調性。自去年夏天起，網路上便頻繁流傳各種關於他的奇葩特訓影片，除了水下體能訓練、跟隨傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）練腳步外，最具話題性的莫過於他疑似「遠赴少林寺習武」以鍛鍊核心與平衡感的傳聞。外界普遍認為，正是這些神秘的東方武術特訓，讓他在今年季後賽展現出近乎統治級的賽場優勢。當《ESPN》記者在專訪中直球對決，詢問是否正是「少林習武」等特訓幫他取得如今的成就時時，文班亞馬忍不住笑了出來。「確實有一點點誇大的成分。」文班亞馬澄清道，他坦言大眾與媒體太過神話那段經歷：「一個休賽期的特訓，是不可能讓人徹底脫胎換骨的。去年夏天我只是完成了團隊既定的訓練計劃，那段特訓確實充實且毫無遺憾。但不管是對我個人還是全隊而言，如今能站上總決賽舞台的實力，都是長年累月沉澱下來的結果，絕非短短一個夏天就能神功大成。」雖然否認了「少林神功」的速成神話，但文班亞馬在專訪中展現出來的求勝執念，卻頗有武林高手的風骨。面對外界質疑馬刺陣容過於年輕、缺乏總決賽經驗，文班亞馬霸氣回應，「欠缺經驗」正是馬刺最可怕的武器：「正因為沒人告訴我們哪些事做不到，我們才敢於去完成旁人眼中不可能的任務。」他更進一步指出，歷史上所有偉大傳奇的骨子裡，都帶著一份不甘癡癡等待、渴望當下的特質：「我們既然已經具備奪冠實力，那便全力在當下爭取，不必瞻前顧後。」馬刺在西區決賽歷經7場血戰才掀翻衛冕軍雷霆，文班亞馬強調那是一場實打實的「總決賽級淬煉」。而今晚即將對決陣中老兵滿員、同樣對冠軍極度飢渴的紐約尼克，文班亞馬表示自己不會去空想還沒到手的總冠軍獎盃，而是專注於眼前的對決，「因為最艱難的硬仗，現在才要開打。」