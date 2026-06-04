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美國勞動市場數據意外強勁，美元指數走高，日圓兌美元一度貶破160，加上台股也跌，新台幣兌美元今（4）日早盤回貶，並一度下探31.495元，貶值5.5分。美國有「小非農」之稱的ADP就業數據增加12.2萬人，比預期的11.8萬人表現更好，市場對聯準會（Fed）升息預期可能持續升高，美元指數反彈，一度來到99.55，目前在99.45。至於亞洲主要貨幣日圓兌美元一度貶破160，來到160.09，目前拉回至159.88盤整，韓元兌美元一度下探1536.48，目前在1529.74附近，而離岸人民幣兌美元也一度下探6.7801，目前在6.7767盤整。新台幣兌美元今日早盤也同樣回貶，以31.46元、貶值2分開出，在美元走強及台股跌之下，新台幣進一步下探31.495元，貶值5.5分，目前在31.464元盤整。