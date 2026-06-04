美國勞動市場數據意外強勁，美元指數走高，日圓兌美元一度貶破160，加上台股也跌，新台幣兌美元今（4）日早盤回貶，並一度下探31.495元，貶值5.5分。

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美國有「小非農」之稱的ADP就業數據增加12.2萬人，比預期的11.8萬人表現更好，市場對聯準會（Fed）升息預期可能持續升高，美元指數反彈，一度來到99.55，目前在99.45。

至於亞洲主要貨幣日圓兌美元一度貶破160，來到160.09，目前拉回至159.88盤整，韓元兌美元一度下探1536.48，目前在1529.74附近，而離岸人民幣兌美元也一度下探6.7801，目前在6.7767盤整。

新台幣兌美元今日早盤也同樣回貶，以31.46元、貶值2分開出，在美元走強及台股跌之下，新台幣進一步下探31.495元，貶值5.5分，目前在31.464元盤整。

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顏真真編輯記者

從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。
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