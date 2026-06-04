由李宰旭、辛叡恩主演的浪漫醫療韓劇《醫到孤島愛上你》本週熱騰騰新鮮開播，目前已播出至第2集，全劇共12集，於每週一、二晚間10點播出，Disney+同步上架。李宰旭飾演傲嬌卻膽小的都市醫生「都志義」，辛叡恩則飾演重回清純路線的熱血護理師「陸遐俐」，兩人被迫組成醫護搭檔、在惡劣環境中攜手應對緊急醫療危機，並展開一段爆笑治癒愛情故事。兩人雖然首度合作但火花十足，《NOWNEWS今日新聞》整理《醫到孤島愛上你》懶人包，包括收看平台、線上看連結、劇情介紹、角色介紹以及必看3大亮點，必須一開播就跟上！
本文包括以下內容：
《醫到孤島愛上你》收看平台、線上看連結
《醫到孤島愛上你》劇情介紹
《醫到孤島愛上你》角色介紹
《醫到孤島愛上你》必看3大亮點
《醫到孤島愛上你》收看平台、線上看連結
類 型：浪漫醫療、治癒喜劇、網漫改編語 言：韓文
集 數：12 集
主 演：李宰旭、辛叡恩、洪民基、李秀敬、金昀佑
播出日期：2026 年 6 月 1 日起
播出時間：每週一、二晚間 10 點（韓國 ENA 電視台首播）
線上看連結：Disney+ 獨家線上看
《醫到孤島愛上你》劇情介紹
本劇改編自人氣網路漫畫《死撐醫生》，由《熱血司祭》、《少年時代》的王牌導演李明佑執導。
故事講述夢想成為頂尖整形外科醫師的都志義（李宰旭 飾），外表看似冷酷菁英，私下卻對大海充滿恐懼。為了履行替代役義務，他陰錯陽差被發配到偏遠、醫療資源匱乏、被稱為「地獄之島」的平同島。
在島上，他遇見了深受居民喜愛、身上卻藏著秘密的熱血護理師陸遐俐（辛叡恩 飾）。這對歡喜冤家被迫在極端短缺的器材與惡劣環境下攜手救人，在與島上居民交心的過程中，一邊救治病患，一邊學會愛與自我療癒。
《醫到孤島愛上你》角色介紹
都志義（李宰旭 飾）
醫生世家出身的整形外科醫師。外表是一副生人勿近的「冷美男」模樣，實際上卻是個極度怕蟲、怕狗、又容易暈船的膽小鬼。因為對大海有陰影，原本打算在平同島上「死撐」完一年役期就逃回都市，卻在遇見陸遐俐後迎來人生大轉變。
陸遐俐（辛叡恩 飾）
平同島衛生所的熱血護理師。個性開朗明亮、情感坦率，且擁有不可思議的超狂「怪力」與女友力。看似享受著島上生活，內心卻似乎隱藏著某個不為人知的秘密，是都志義在島上如修羅場般生活中的救贖。
玄致延（洪民基 飾）
同在衛生所服務的菁英公衛醫師。個性寡言冷靜、缺乏人情味，但在陸遐俐面前卻會不由自主地流露出溫柔情感。
嚴貞璇（李秀敬 飾）
平同島土生土長的護理師。外表自信灑脫，深受居民喜愛，但內心深處隱藏著對都市生活的羨慕與嫉妒。
龍柱天（金昀佑 飾）
不成熟卻非常討喜的韓醫公衛醫師。個性天真爛漫，因為外型俊俏被譽為「平同島偶像」，但在島上也將迎來顛覆人生的試煉。
《醫到孤島愛上你》必看 3 大亮點
亮點 1：李宰旭入伍前告別作！顛覆形象變身「廢柴膽小醫」
過往在《還魂》、《篡位》中總是展現嚴肅、高冷帥氣形象的李宰旭，這次在劇中完全放下包袱！第一集就因為嚴重的「反差萌」引發爆笑，不僅一上船就暈到不省人事，最新劇情中一隻蜘蛛掉進衣服裡，更讓他嚇到崩潰慘叫大喊「我好像被咬了」，甚至要護理師把手伸進衣服幫忙抓蟲，被網友笑稱「男主廢柴得太可愛」！
亮點 2：同齡98Line超強火花！怪力女護士「美女救英雄」
李宰旭與辛叡恩同為1998年出生的同齡好友，私下交情好到在片場互稱「哥哥、姐姐」。首集兩人相遇就上演「美女救英雄」，瘦削的辛叡恩直接展現超狂怪力，一把揹起187公分的李宰旭，兩人在島上與狗追逐、相愛相殺的同居日常火花四射，絕對是今年夏天最心動的螢幕CP！
亮點 3：笑著笑著就哭了！打造溫暖心靈神劇
雖然開播走的是爆笑喜劇路線，但隨著劇情進展，島上居民們各自的故事也充滿淚點。劇中申叡恩為了勸說重病獨居大叔就醫，一句台詞：「不要因為活著而感到愧疚，那樣會為留在世上的人帶來很多痛苦。」瞬間戳中無數觀眾淚腺。李宰旭也透露自己「拍攝期間哭了非常多次」，是一部能在歡笑中讓人懂得珍惜與愛自己的溫暖療癒神劇！
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《醫到孤島愛上你》收看平台、線上看連結
《醫到孤島愛上你》劇情介紹
《醫到孤島愛上你》角色介紹
《醫到孤島愛上你》必看3大亮點
《醫到孤島愛上你》收看平台、線上看連結
類 型：浪漫醫療、治癒喜劇、網漫改編語 言：韓文
集 數：12 集
主 演：李宰旭、辛叡恩、洪民基、李秀敬、金昀佑
播出日期：2026 年 6 月 1 日起
播出時間：每週一、二晚間 10 點（韓國 ENA 電視台首播）
線上看連結：Disney+ 獨家線上看
《醫到孤島愛上你》劇情介紹
本劇改編自人氣網路漫畫《死撐醫生》，由《熱血司祭》、《少年時代》的王牌導演李明佑執導。
故事講述夢想成為頂尖整形外科醫師的都志義（李宰旭 飾），外表看似冷酷菁英，私下卻對大海充滿恐懼。為了履行替代役義務，他陰錯陽差被發配到偏遠、醫療資源匱乏、被稱為「地獄之島」的平同島。
在島上，他遇見了深受居民喜愛、身上卻藏著秘密的熱血護理師陸遐俐（辛叡恩 飾）。這對歡喜冤家被迫在極端短缺的器材與惡劣環境下攜手救人，在與島上居民交心的過程中，一邊救治病患，一邊學會愛與自我療癒。
《醫到孤島愛上你》角色介紹
都志義（李宰旭 飾）
醫生世家出身的整形外科醫師。外表是一副生人勿近的「冷美男」模樣，實際上卻是個極度怕蟲、怕狗、又容易暈船的膽小鬼。因為對大海有陰影，原本打算在平同島上「死撐」完一年役期就逃回都市，卻在遇見陸遐俐後迎來人生大轉變。
陸遐俐（辛叡恩 飾）
平同島衛生所的熱血護理師。個性開朗明亮、情感坦率，且擁有不可思議的超狂「怪力」與女友力。看似享受著島上生活，內心卻似乎隱藏著某個不為人知的秘密，是都志義在島上如修羅場般生活中的救贖。
玄致延（洪民基 飾）
同在衛生所服務的菁英公衛醫師。個性寡言冷靜、缺乏人情味，但在陸遐俐面前卻會不由自主地流露出溫柔情感。
嚴貞璇（李秀敬 飾）
平同島土生土長的護理師。外表自信灑脫，深受居民喜愛，但內心深處隱藏著對都市生活的羨慕與嫉妒。
龍柱天（金昀佑 飾）
不成熟卻非常討喜的韓醫公衛醫師。個性天真爛漫，因為外型俊俏被譽為「平同島偶像」，但在島上也將迎來顛覆人生的試煉。
《醫到孤島愛上你》必看 3 大亮點
亮點 1：李宰旭入伍前告別作！顛覆形象變身「廢柴膽小醫」
過往在《還魂》、《篡位》中總是展現嚴肅、高冷帥氣形象的李宰旭，這次在劇中完全放下包袱！第一集就因為嚴重的「反差萌」引發爆笑，不僅一上船就暈到不省人事，最新劇情中一隻蜘蛛掉進衣服裡，更讓他嚇到崩潰慘叫大喊「我好像被咬了」，甚至要護理師把手伸進衣服幫忙抓蟲，被網友笑稱「男主廢柴得太可愛」！
亮點 2：同齡98Line超強火花！怪力女護士「美女救英雄」
李宰旭與辛叡恩同為1998年出生的同齡好友，私下交情好到在片場互稱「哥哥、姐姐」。首集兩人相遇就上演「美女救英雄」，瘦削的辛叡恩直接展現超狂怪力，一把揹起187公分的李宰旭，兩人在島上與狗追逐、相愛相殺的同居日常火花四射，絕對是今年夏天最心動的螢幕CP！
亮點 3：笑著笑著就哭了！打造溫暖心靈神劇
雖然開播走的是爆笑喜劇路線，但隨著劇情進展，島上居民們各自的故事也充滿淚點。劇中申叡恩為了勸說重病獨居大叔就醫，一句台詞：「不要因為活著而感到愧疚，那樣會為留在世上的人帶來很多痛苦。」瞬間戳中無數觀眾淚腺。李宰旭也透露自己「拍攝期間哭了非常多次」，是一部能在歡笑中讓人懂得珍惜與愛自己的溫暖療癒神劇！