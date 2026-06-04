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2026年NBA總冠軍賽今（4）日點燃戰火，但名人堂傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）率先潑下一盆冷水。儘管在馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）一路率領馬刺闖進總冠軍賽，並勇奪西區決賽MVP，但KG認為他真正的考驗現在才要開始。面對即將移師紐約麥迪遜廣場花園（MSG）的系列賽，KG直言那裡是全聯盟最恐怖的「壓力鍋」，甚至半開玩笑警告這位22歲法國天才：「最好乖乖待在飯店裡，別走出房門。」在近日一檔討論總冠軍賽系列戰的節目中，賈奈特直接向這位年輕新星的抗壓性發起了挑戰，並直指麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，簡稱MSG）將會是一個殘酷的「壓力鍋」環境。「好啊，但這小子能在壓力鍋裡打球嗎？啊？他能走進麥迪遜廣場花園，並且正常打出表現嗎？」賈奈特在節目中毫不客氣地質疑道。賈奈特的言論並非在貶低文班亞馬的天賦，而是將焦點放在他即將在紐約面臨的極端恐怖氛圍。這位曾身經百戰的名人堂傳奇將這座城市形容為一場「風暴」，並警告馬刺全隊，當系列賽移師到紐約麥迪遜廣場花園時，他們必須做好心理準備，迎接一個完全不同等級的高壓地獄。賈奈特甚至半開玩笑地建議，文班亞馬最好乖乖待在飯店房間裡，千萬不要想花時間去探索這座城市。據報導透露，文班亞馬在贏下西區決賽後，是透過「與隊友一起去看電影」來慶祝這場巨大的勝利。這種輕鬆愜意的應對方式，或許在對付雷霆時很管用；但在賈奈特看來，總冠軍賽和紐約的瘋狂球迷所帶來的挑戰，絕對是另一個次元的存在。當這位法國「外星人」正準備迎接職業生涯最重要的一戰時，全世界都在看，他將如何回應這個籃球界最嚴苛、最無情的殘酷舞台。