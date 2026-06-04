我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2026國慶日還有4個月，作為國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜，21日召開中華民國115年慶籌會成立大會，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，今年國慶大會已經拍定在新北市，擬定辦於新莊體育館，另外國慶焰火，基隆市則有意爭取，不過因場地狹小，擔心高空煙火落焰影響船隻航道、附近山林，目前仍在尋找適合施放點，也不排除在海上施放，不過若最終無法克服場地問題，則可能由宜蘭縣或新竹縣等尚未辦過的城市辦理。立院人士表示，國慶大會詳細活動內容和地點，將由新北市政府規劃，更開玩笑說，說不定也有機會辦在淡江大橋；至於國慶焰火，基隆市府先前有表達爭取意願，不過因為基隆地狹人稠、市府擔憂人流交通難以消化，影響港口航道，若放到山上又擔心落焰燒到山林，所以要看基隆市府能否克服相關問題，不然可能就改由宜蘭或新竹縣兩個未辦理過國慶焰火的城市爭取。韓國瑜21日主席「中華民國各界慶祝115年國慶籌備委員會成立大會」，致詞時首先表示，隨著時序推移，預告著又是籌備國慶的重要時刻。他先向現場各位出席的先進與夥伴，表達誠摯的敬意與感謝。回顧這兩年的國慶活動，同樣以最直接、最樸實卻也最能觸動人心的主題—「中華民國生日快樂」，串聯起全國上下的情感與記憶。許多民眾和他分享，參與其中時，那份對國家的認同與感動油然而生，這樣的回饋，正說明了國慶不只是形式上的儀式活動，更是凝聚海內外國人與僑胞人心的重要時刻。韓國瑜說，相信這樣的感動不會隨著時間消散或淡忘。多年之後，大家仍會記得，那一年如何透過國慶活動，喚起全民共同的情感連結。無論年齡、地域，無論身在國內或海外任何角落，大家都能以同一份心情，共同為國家祝福、為彼此努力，這正是大家持續籌辦國慶的核心價值與珍貴初衷。韓國瑜表示，今年國慶適逢週末，有三天連續假期，勢必為整體活動增添更多熱度與期待。在這樣的條件下，大家更應周密規劃、精心設計，期待提升活動品質與參與度，讓更多國人同胞願意步出家門、走入國慶，親身感受這份屬於全民的榮耀與喜悅。今天的成立大會，象徵115年國慶籌備工作正式啟動。接下來的每一項工作，需要請各單位通力合作、密切配合。期盼大家秉持專業與創意，攜手投入，共同打造一場兼具溫度、深度與高度的國慶盛典。