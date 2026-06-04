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NBA總冠軍賽首戰於今（4）日正式開打，紐約尼克客場挑戰聖安東尼奧馬刺。不料第一節後半，球場上卻發生了讓尼克球迷心臟驟停的驚悚一幕。當家超級巨星布朗森（Jalen Brunson）在一次防守混戰中右膝遭到撞擊，當場神色痛苦、一跛一跛地直接走回更衣室。雖然他隨後重返賽場，但知名運動傷病專家隨即警告，從受傷機制來看，布朗森的右膝傷可能是內側副韌帶（MCL）扭傷。這起意外發生在第一節末段。當時雙方球員在場上激烈卡位，馬刺隊前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）在對抗中失去平衡摔倒在地，整個人不偏不倚直接撞擊並壓在布朗森的右膝上。布朗森當場顯露出極度不適的神情，隨後在暫停時被轉播畫面捕捉到步伐明顯跛行，直接在工作人員陪同下退回休息室接受檢查。在傷退之前，布朗森開賽雖飆進一記三分球率隊打出10：4開局，但隨後手感陷低迷，留下7投1中、僅拿3分的數據。在主控倒地後，尼克總教練布朗（Mike Brown）被迫緊急變陣，換上悍將阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）頂替苦撐。此時馬刺則在超級新秀控衛哈波（Dylan Harper）單節狂飆帶領下，轟出一波20：5的高潮，以27：19反超尼克。布朗森受傷的影片隨即在社群媒體上引發高度關注。物理治療師兼知名運動傷病分析專家傑佛瑞斯博士（Dr. Evan Jeffries）第一時間在X上發表了初步評估：「這是布朗森膝蓋受傷的畫面。從受傷的撞擊機制來看，目前最令人擔憂的是內側副韌帶（MCL）扭傷。不過從受力狀況來看，應該不需要太擔心前十字韌帶（ACL）的傷勢。」這對尼克而言算是不幸中的大幸。在籃球運動中，前十字韌帶（ACL）撕裂通常意味著賽季報銷與大手術；而內側副韌帶（MCL）扭傷的嚴重程度跨度較大，從輕微不適到需要數週康復不等。雖然這並非尼克官方的正式醫療報告，但至少初步排除了最壞的毀滅性結局。第二節布朗森重新走回尼克隊板凳席。電視轉播鏡頭捕捉到，他嘗試在受傷的右膝套上保護支架與加壓護具，並在場邊不斷走動、測試膝蓋的承重反應。隨後在第二節末段，布朗森在全場驚呼聲中正式再度披掛上陣。更令人揪心的是，布朗森在重返球場後不久，又不小心被踩到腳踝，雖然他表情痛苦，但他僅僅是在暫停時休息了一下，又回到場上，堅定不移地帶領球隊前進。本季例行賽場均狂轟26.0分、6.8助攻的布朗森，在季後賽更將數據飆升至26.9分，是尼克力拚自1973年以來首座總冠軍的絕對核心。