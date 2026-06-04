今年適逢總統直選30週年，總統府宣佈，將於6月6日上午9時至下午4時將開放參觀，並規劃於大禮堂舉辦2場次「民主歷史補課」講座活動，南苑現場更將有「民主餐車市集」，參觀時間與規則、市集內容等資訊一次整理。
總統府宣告將於6月6日上午9時至下午4時開放參觀，今年適逢總統直選30週年，規劃將在大禮堂舉辦2場次「民主歷史補課」活動，包含由二二八事件紀念基金會執行長藍士博主講的「選總統從來就不簡單！戰後台灣民主發展的側面觀察」專題講座，以及播映經典電影《天馬茶房》及舉行映後座談，邀請導演、演員與現場民眾對話互動。
總統府說明，「民主歷史補課」系列活動報名時間自6月1日下午2時起，民眾可以在總統府官網登記報名，每場次名額有限，額滿為止。
南苑也有「民主餐車市集」：烤香腸、杏仁茶等小吃
此外，總統府也指出，屆時在南苑也有「民主餐車市集」，透過烤香腸、杏仁茶、茶葉蛋、芭樂冰沙、紅豆餅和愛玉冰等多樣台式美食小吃，讓大家一同感受當年街頭民主運動與餐車文化，展現民主的多元性、包容性與選擇自由。
總統府也表示，1樓展場開放區域除原有的常設展《民主方舟：台灣永續前行》及特展《BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路》、《Vol.2台灣地景篇：分格中的台灣風景》外，「1996.03.23－時代的分水嶺」系列特展，除5月9日推出之「民主台灣的第一張選票：第一次總統直選與台海飛彈危機」展區，另外「世界轉向時：90年代台美關係與世界中的台灣」與「競逐的人們：1996總統大選人物誌」兩個展區也將開展。
🟡『總統府免費參觀」相關資訊整理：
日期：6月6日（六）
時間：09:00-16:00
參觀地點：
總統府一至三樓，包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊，以及1樓展場、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等。
市集地點：南苑
參觀規定：
一、參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入。
二、攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。
三、民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則。
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南苑也有「民主餐車市集」：烤香腸、杏仁茶等小吃
此外，總統府也指出，屆時在南苑也有「民主餐車市集」，透過烤香腸、杏仁茶、茶葉蛋、芭樂冰沙、紅豆餅和愛玉冰等多樣台式美食小吃，讓大家一同感受當年街頭民主運動與餐車文化，展現民主的多元性、包容性與選擇自由。
總統府也表示，1樓展場開放區域除原有的常設展《民主方舟：台灣永續前行》及特展《BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路》、《Vol.2台灣地景篇：分格中的台灣風景》外，「1996.03.23－時代的分水嶺」系列特展，除5月9日推出之「民主台灣的第一張選票：第一次總統直選與台海飛彈危機」展區，另外「世界轉向時：90年代台美關係與世界中的台灣」與「競逐的人們：1996總統大選人物誌」兩個展區也將開展。
🟡『總統府免費參觀」相關資訊整理：
日期：6月6日（六）
時間：09:00-16:00
參觀地點：
總統府一至三樓，包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊，以及1樓展場、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等。
市集地點：南苑
參觀規定：
一、參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入。
二、攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。
三、民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則。