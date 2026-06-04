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▲「遠東Garden City」總營業面積達到3.6萬坪，結合大巨蛋以及影城。（圖／取自遠東Garden City）

台北要有全新百貨了！遠東百貨近日召開股東常會，會中遠東百貨總經理徐雪芳提到，台北大巨蛋「遠東Garden City」B區商場開幕進度，卡關消防安全與使用執照審查，；而西門寶慶店原址重建，完工後營運面積將大增近5成，將會引進連鎖電影院。遠東SOGO百貨於台北大巨蛋打造的「SOGO Garden City」持續推進，其中A、C、D區已經逐步營運，但真正的核心，也是最大面積的B區商場開幕仍卡關。「遠東Garden City」總營業面積達到3.6萬坪，結合大巨蛋以及秀泰影城，若全區開幕營運後，將是台北市最大購物中心。SOGO董事長黃晴雯過去也提到，「遠東Garden City」與過去其他SOGO商場不同，屬於跨場域整合的設計，從原本單一建築，轉為結合四大場域的動線規劃，因此在消防安全上標準更為嚴格，相關檢查程序也相對繁瑣。目前大巨蛋商場等到政府檢查通過，就可以與消費者見面。除了備受矚目的「遠東Garden City」外，原址重建中的「遠百寶慶店」也持續推進。遠百表示，新店完工後營業規模將較現有擴大約5成，並確定導入連鎖影城，預計最快2至3年後重新開幕迎客。此外，位於新北板橋的「TPARK園區」新據點也正持續開發中，園區內規劃超過萬坪規模商場，顯示遠百近年積極布局大型複合式商場，持續擴大零售版圖。