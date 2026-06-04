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腎絲球過濾率下降常見1原因 醫：放任不管嚴重恐洗腎

一名60多歲男性在健康檢查發現腎功能指標「腎絲球過濾率（eGFR）」下降至58，原擔心可能是「慢性腎臟病第三期」，但除了比較容易疲倦，並無其他症狀，前往就醫發現，甲狀腺功能減退，經過補充治療，腎功能有所改善。腎絲球過濾率正常值為90至120mL/min/1.73㎡，而一名60多歲男因為下降至58，被告知可能已經是慢性腎臟病第三期，本身並沒什麼特別的症狀，前往就醫僅說自己較容易疲倦，下肢有一些黏液水腫，尿液檢驗正常。但血液檢查發現甲狀腺功能減退，游離甲狀腺素為0.5、甲狀腺超音波可見左側有0.2公分小結節，於是給予甲狀腺素補充治療，一個月後驗血顯示甲狀腺功能控制在正常範圍內，腎絲球過濾率上升、腎功能也有所改善。書田診所家醫科主任醫師何一成表示，腎絲球過濾率是評估腎功能的重要指標，臨床醫學上，由驗血測得肌酸酐濃度，考量年齡與性別，計算出估計的腎絲球過濾率。何一成指出，當數值愈小也代表腎功能愈差，腎絲球過濾率若降低至60至89，合併腎臟損傷，則屬於慢性腎臟病第二期，降至30至59為第三期，15至29則為第四期，15以下為末期第五期、可能需洗腎，也就是血液透析治療。何一成提到，腎絲球過濾率下降的最常見原因為「慢性腎臟病」，可能是糖尿病腎病、高血壓腎病、慢性腎炎、多囊腎、腎腫瘤、腎結石等造成；另外，甲狀腺功能異常也會改變腎絲球過濾率。由於腎絲球過濾率是由血中的肌酸酐計算估計，而肌酸酐是肌肉的代謝物，因此身體組成肌肉比例過高的人，腎絲球過濾率也可能會偏低。至於腎絲球過濾率與甲狀腺功能的關聯，何一成解釋，當甲狀腺功能減退時，會影響腎絲球與腎小管的功能，也會造成腎絲球過濾率下降；甲狀腺功能亢進卻常造成腎絲球過濾率數值上升。另一方面慢性腎臟病會造成蛋白質流失，也會影響腦下腺荷爾蒙的分泌而影響甲狀腺功能，慢性腎臟病與甲狀腺功能異常可能形成惡性循環。治療方面，何一成說，引起腎功能指數下降的因素很多，要先找出原因，針對原因治療，避免指數持續惡化，有時病因改善、指數也會跟著改善。何一成提醒，腎功能指數下降若長期放任不管，會影響身體的代謝，嚴重時甚至會有洗腎的可能，因此千萬別輕忽，應就醫做進一步的檢查，以維護腎臟功能與身體的健康。