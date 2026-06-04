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台積電今（4）日舉行股東常會，針對股東關切毛利率，以及資本支出等議題。台積電董事長暨總裁魏哲家表示，自己不知道資本支出的高原期會落在何時，但是未來幾年都很好，「要買股票請繼續」，目前還沒有看到停止指標。不少股東發言、向魏哲家詢問半導體未來發展、台積電未來營運展望等，更有一名股東笑稱自己的朋友「相信魏哲家、今年買新家、坐在台下笑哈哈」，隨後詢問資本支出的週期會持續多久？高原期落在何時？何時降低資本支出。魏回答，台積電客戶跟客戶的客戶對未來幾年有信心，先前法說會有提到今年資本支出會落在520億至560億美元之間，目前更是偏向560億美元，展現信心。他坦言，自己也不曉得何時是高原期，未來幾年都很好，要買股票請繼續，目前沒有看到成長停止指標。另外，股東關切，台積電是否不投入「High-NA EUV」（高數值孔徑極紫外光），擔憂是否對技術能力過於自滿，重蹈INTEL覆轍。魏哲家澄清，台積電有買，「買幾家不好意思說」，正努力做各種研發，但目前成本仍高，盡量壓低成本後就會生產。魏哲家強調，未來會盡量維持好的毛利率維持給股東，公司營收表現也會持續維持成長。至於有股東關切機器人跟自駕車的未來，並表示「Jensen（輝達執行長）一定跟你講很多」。魏哲家回應，「他確實有跟我說，不過不方便在這裡跟大家講」，機器人跟自駕車都是未來方向，特別是高齡後需要有人照顧，機器人比另一半更有效率，自嘲「我正在進入那種年紀」。